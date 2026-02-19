Eugenia Gil: "Sería un sueño pitar un Dépor-Celta en Primera"

La cercanía y simpatía que caracterizan a Eugenia Gil Soriano (Mérida, 1996) se transforman dentro del campo, donde se le ve seria, concentrada, muy enfocada en un trabajo, el arbitraje, en el que recién cumplidos los 30 años ya lleva más de media vida. Asentada desde hace décadas en A Coruña, donde también desarrolla su carrera como atleta (acaba de proclamarse campeona gallega de 800 metros), es una de las árbitras más respetadas del fútbol nacional, como demuestra su reciente designación para la Supercopa de España femenina. A las puertas del fútbol profesional masculino, también se postula entre los favoritos al ascenso a Segunda.

Arbitró hace unas semanas la final de la Supercopa femenina. ¿Cómo se enteró de había sido elegida?

Me llegó un mensaje de Yolanda (Parga), nuestra jefa, diciéndome que me conectara para una reunión. Yo pensaba que sería algo bueno o algo malo. Cuando vi que estábamos citados tres equipos ya me di cuenta de que era para decirnos quiénes pitaban las semifinales de la Supercopa y quién la final. Yo ya había hecho una semifinal, así que estaba nerviosa, porque siempre quieres más. Pusieron la primera semifinal y no estaba. Así que era la segunda o la final. Cuando tampoco estaba en la segunda ya supe que era la final y fue una gran alegría.

¿Qué criterios cree que fueron los que más pesaron?

Se basan en qué momento de la temporada estés, si llevas una buena temporada y yo creo que también tienen en cuenta tu progresión, ¿no? No solo un año sino toda la constancia que llevas de años. Yo llevo unos muy buenos, había pitado una final de la Copa de la Reina, y creo que lo tuvieron en cuenta.

Siempre destacan de usted sus condiciones físicas.

Ahí el culpable es mi atletismo, que me lo ha dado todo. No solo arbitralmente, que también, por supuesto, porque sí que creo que es una cualidad que destaca mucho en mí. Pero también a nivel personal. En el día a día me ayuda a despejarme con mis compañeros de toda la vida, con mi entrenador. También me gusta sufrir entrenando. Ir no es una obligación, es un alivio, una zona en la que me siento libre y desconecto. El fútbol es trabajo. Estoy muy agradecida de haber decidido ser atleta antes que ser árbitra porque mi técnica de carrera, toda la base que llevo de velocidad y de aeróbico permanece y me ayuda muchísimo para para seguir el juego sobre todo en partidos masculinos, que ya son más exigentes.

¿De pequeña jugó al fútbol?

Me gustaba muchísimo, pero nunca me federé. Coincidían fútbol y atletismo en los mismos horarios y me decidí por correr.

¿Y cómo llega al arbitraje?

Por mis hermanos. Empezaron ellos y mi madre me dijo: 'Si ellos pueden, ¿por qué no vas a poder tú? Si te gusta el fútbol y ves que el arbitraje puede encajar, inténtalo. Si no te gusta, estás a tiempo de dejarlo'. Me metí y aquí sigo después de 15 años, más de media vida.

¿Cómo era esa pequeña Eugenia de 14-15 años que fue a su primer partido?

Estaba nerviosísima. Debuté en Elviña como asistente de Zas, un árbitro mítico. En la otra banda iba otra chica y de aquellas éramos poquísimas. Era consciente de mis funciones, pero ya en el momento de señalar el primer fuera de juego... ¡Ostras! Hasta me liaba un poco para qué lado tenía que levantar el banderín en el saque de banda.

¿Y como árbitra principal?

Eso ya fue en la Torre. Al principio prefería ir de asistente, me veía como más arropada que estando sola. Pero entonces el delegado que teníamos me dijo que veía cualidades en mí. En un mismo año empecé pitando prebenjamines y fui subiendo a benjamines, alevines, cadetes, juveniles... e incluso Tercera Autonómica, que eran personas ya adultas y yo tenía 16 años cuando empecé a pitarles.

¿Le respetaban?

Al principio decían: ‘Ahí viene la niña’. Es verdad que me costó hacerme un hueco porque hace quince años la gente todavía no estaba mentalizada de ver a una mujer en un campo de fútbol arbitrando, dirigiendo. Cuando ya llevaba tres o cuatro años ya dejé de ser la niña y ya me llamaban por mi nombre. El respeto se gana con el paso del tiempo. Y es cierto que como era tan joven, cometí muchos errores.

¿En estos quince años ha cambiado por completo el mapa del fútbol femenino?

Por completo. Cuando yo empecé apenas había partidos, jugadoras o árbitras. Jamás hubiese creído que se iba a hacer una liga profesional. Incluso cuando me fui a Estados Unidos lo veía imposible y cuando volví ya se había hecho. Creo que la evolución que tuvo España tiene que ser un ejemplo para otros países europeos y mundiales.

¿También hay muchas árbitras?

Cuando empecé éramos tres: Nora, Sonia y yo. Ahora miro todas las chicas que tenemos en la delegación y tranquilamente podemos ser unas 40 solo en la de A Coruña.

¿Ha habido también un cambio en la sociedad?

Quiero creer que sí y pienso que sí. En la Supercopa una niña se pasó el partido pidiéndome las tarjetas. Eso es un orgullo. Hoy en día ser árbitra es algo que ya es común, incluso en el fútbol masculino, que sí que es cierto que todavía no se ven tantas mujeres por aspectos físicos, pero en donde también se sigue aumentando la presencia.

¿Le gusta pitar más en fútbol femenino o en el masculino?

Los dos me encantan aunque sean diferentes porque al final todo es fútbol y porque a mí lo que me gusta es arbitrar. De hecho, echo de menos pitar partidos en regional. Disfrutaba muchísimo. Siempre pedía partidos de Segunda o Tercera autonómica. A mí el fútbol base me ha ayudado muchísimo a crecer.

¿Protestan más ellos o ellas?

Igual. Porque al final depende más de la persona. Siempre te vas a encontrar jugadores y jugadoras que son más respetuosos y otros y otras que son más nerviosos cuando los partidos se tensionan.

¿Pararía un partido si escuchara insultos machistas?

Este año es obligatorio. Tenemos un protocolo. Si hay un comentario xenófobo, homófobo, machista... tenemos que parar el partido. Es nuestra obligatoriedad parar para que la gente sea consciente que se está produciendo eso. Si siguen los insultos podemos parar el partido más tiempo y si no paran incluso podemos llegar a la suspensión del mismo. Lo mismo cuando son contra la figura del árbitro.

Habrá escuchado de todo.... La gente no es consciente además de que su familia también está en la grada.

De todo, sobre todo al principio. A mi madre le prohibí que me viniese a ver a los partidos cuando yo era más joven porque sabía que lo iba a pasar mal y que iba a escuchar comentarios fuera de lugar. A día de hoy intento que mi familia vaya a determinados partidos que sé que van a disfrutar y otros partidos que es mejor que no vayan porque lo pasan mal. No todo el mundo va a estar de acuerdo con tus decisiones aunque sean las acertadas. Y otras no lo son porque somos humanos.

¿Qué sueños le quedan por cumplir en el arbitraje?

¡Muchísimos! Mi siguiente objetivo a nivel internacional es intentar dar el paso a la categoría élite, que ya es la categoría top a nivel femenino. Y en el masculino es llegar al fútbol profesional, que estoy a un pasito de Segunda División. Es muy complicado porque hay muchos compañeros con un gran nivel, pero yo trabajo cada día con esa ilusión. De pequeña siempre soñé con eso, con romper barreras.

¿Le gustaría pitar un Dépor-Celta en Riazor y en Primera?

Ya he pitado en Riazor en la Copa Coruña, algún Teresa Herrera e incluso un amistoso en pretemporada contra el Oviedo. Sí que me haría ilusión pitar a algún equipo gallego ahora que nos han quitado la territorialidad y podemos pitar a los equipos de nuestra comunidad. El año pasado ya pité el Lugo-Arenteiro. Un Dépor-Celta en Primera... eso ya sería increíble, un sueño