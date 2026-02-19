Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Copa de A Coruña

El Cambre obtiene el último billete para octavos a la espera de unas denuncias ya en trámite

La RFGF da dos días de plazo a Órdenes, Victoria y Dorneda para presentar alegaciones a las demandas por supuesta alineación indebida que les han interpuesto Portazgo, Visantoña y Olímpico

Santi Mendoza
19/02/2026 21:13
Alineación titular del Sporting Cambre en un partido de esta temporada
CEDIDA
En un duelo disputado a última hora del miércoles, el Curtis y el Sporting Cambre cerraron la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de A Coruña con un cómodo triunfo de los visitantes (1-5), que en octavos visitarán al Club do Mar. Mientras tanto, la RFGF ya ha admitido a trámite las denuncias por supuestas alineaciones indebidas y será cuestión de días ver cómo queda finalmente el cuadro. 

Chechu, del Portazgo, encara a Xoel Maceiras, del Órdenes, en el partido de Copa de A Coruña

Cuatro equipos denuncian posible alineación indebida en la Copa de A Coruña

En Curtis, el duelo quedó prácticamente sentenciado al descanso con los goles de Hugo González, Darío Fariña y Johan. En la segunda mitad, los de Primera Futgal terminaron de hacer valer la diferencia de una categoría y cerraron el duelo con un tanto de José Ares y otro de Fariña. Por los locales marcó Cainzos

En otro orden de cosas, la RFGF ya tiene en sus manos las denuncias de Portazgo, Visantoña y Olímpico por las supuestas alineaciones indebidas de Órdenes, Victoria y Dorneda. Los clubes implicados tendrán dos días para presentar alegaciones, mismo plazo que tendrá el Departamento de Licencias para emitir un informe sobre la situación federativa del jugador objeto de reclamación.

