El Cambre obtiene el último billete para octavos a la espera de unas denuncias ya en trámite

Alineación titular del Sporting Cambre en un partido de esta temporada CEDIDA

En un duelo disputado a última hora del miércoles, el Curtis y el Sporting Cambre cerraron la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de A Coruña con un cómodo triunfo de los visitantes (1-5), que en octavos visitarán al Club do Mar. Mientras tanto, la RFGF ya ha admitido a trámite las denuncias por supuestas alineaciones indebidas y será cuestión de días ver cómo queda finalmente el cuadro.

En Curtis, el duelo quedó prácticamente sentenciado al descanso con los goles de Hugo González, Darío Fariña y Johan. En la segunda mitad, los de Primera Futgal terminaron de hacer valer la diferencia de una categoría y cerraron el duelo con un tanto de José Ares y otro de Fariña. Por los locales marcó Cainzos.

En otro orden de cosas, la RFGF ya tiene en sus manos las denuncias de Portazgo, Visantoña y Olímpico por las supuestas alineaciones indebidas de Órdenes, Victoria y Dorneda. Los clubes implicados tendrán dos días para presentar alegaciones, mismo plazo que tendrá el Departamento de Licencias para emitir un informe sobre la situación federativa del jugador objeto de reclamación.