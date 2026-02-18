Cuatro equipos denuncian posible alineación indebida en la Copa de A Coruña

Chechu, del Portazgo, encara a Xoel Maceiras, del Órdenes, en el partido de Copa de A Coruña Portazgo SD

Tras una jornada maratoniana de martes en los dieciseisavos de final de Copa de A Coruña, la mañana siguiente ha sido igual o más intensa. Hasta cuatro equipos se encuentran en proceso de denunciar posibles alineaciones indebidas en varios de los partidos que se disputaron ayer. En caso de que estas acusaciones prosperen, eso conllevaría la eliminación del equipo acusado, variando así el resultado obtenido sobre el césped.

Las eliminatorias afectadas son Portazgo 0-2 Órdenes, Xuventude Dorneda 4-0 Olímpico y Visantoña 1-2 Victoria. Los tres equipos perdedores, además del Suevos (rival en octavos del Órdenes), han iniciado los procesos para denunciar alineaciones indebidas de sus rivales en el partido.

Todos ellos se amparan en el apartado 'e' del artículo 224.1 del reglamento, por el que se regula que un jugador no puede disputar la Copa de A Coruña con dos equipos distintos en una misma temporada. "Un jugador que hubiere intervenido en una competición de Copa específica con un club no podrá alinearse con equipo distinto en esa misma competición", reza la normativa.

En el caso del Victoria, la problemática llegaría con Damián Lois, que ayer disputó 90 minutos con las cebras y hace apenas un mes y medio, el 4 de enero, jugó 58 en la victoria del Club do Mar por 0-10 contra la Unión Sportiva. En esa eliminatoria jugó también Gabriel Gómez con el equipo de Caión, ahora en el Xuventude Dorneda, con el que fue de la partida (y marcó) ayer ante el Olímpico. Por su parte, el Portazgo apela que Xoel Maceiras, titular con el Órdenes, disputó la ronda anterior con el Coruña Arboco, en la que salió en la segunda parte durante la derrota 0-6 con el Suevos.

En principio, las tres denuncias deberían prosperar y se abrirá un período de alegaciones para los equipos afectados. Es por ello que no se espera que haya una resolución definitiva hasta la próxima semana, pero todo parece apuntar hacia que dos de los favoritos al título como son Órdenes y Victoria (equipos de Preferente), junto con el Dorneda (Segunda Futgal), van a ser eliminados de esta edición de la Copa de A Coruña. Desde el Órdenes afirman tener conocimiento de la situación y estar "estudiando la situación". El Victoria, por su parte, afirma lo siguiente: "Una vez q nos den traslado de la reclamación, la analizaremos y veremos los pasos a seguir".

En caso de que las denuncias salgan adelante, las eliminatorias de octavos de final que se disputarán mediados de marzo se verían modificadas. El Orillamar se enfrentaría al Olímpico en lugar de al Dorneda; El Sporting Coruñés jugaría con el Visantoña en vez del Victoria; y el Suevos se mediría al Portazgo en detrimento del Órdenes.