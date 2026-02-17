Rubén Mantiñán: “Me faltaba motivación, iba poco a entrenar y mi hermano tiró de mí”

Rubén Mantiñán, antes de un partido con el Suevos CEDIDA

Unos meses después que su hermano, el extremo derecho Rubén Mantiñán (A Coruña, 2005) encuentra su espacio en Modestos con Talento. Lo hace horas después de sentenciar el choque de Copa de A Coruña ante el Santa Margarita, un buen momento para reflexionar sobre su incorporación al Suevos, que apareció como acicate cuando su motivación por el fútbol empezaba a decaer.

¿Cómo vio al equipo en la Copa?

Bien, aunque jugar contra un equipo de una categoría menos siempre motiva menos que uno de tu Liga o de nivel superior. Podríamos haber jugado mejor, la verdad.

Aseguró el triunfo en el añadido.

Sí… Ya me hacía falta meter un gol, porque llevo unos años que de cara a portería no estoy muy acertado. Pero bueno, estuvo bien y me gustó meterlo, porque después de tiempo sin marcar, si lo haces, te alegras.

Si en octavos se miden al Órdenes, de Preferente, la motivación será muy alta, ¿no?

Hombre, sí. Aunque nuestro objetivo es ascender, estamos en un buen puesto. No digo que no vayamos a competir; obviamente nos motivaría jugar contra un equipo de Preferente, pero queremos pelear un ascenso directo que tenemos a pocos puntos. Yo creo que podemos, tenemos equipo y, si nos lo creemos, podemos.

"Veo equipo para ascender y, además, el grupo es fantástico; podemos hacerlo"

Son un recién ascendido. ¿Veían desde el principio que podían pelear por subir a Primera?

Yo empecé un poco más tarde, sobre el cuarto partido de Liga, pero fui a verlos antes de fichar y me gustaba el equipo. El año pasado jugué contra ellos con el Liceo de Monelos y estuvieron muy bien, sobre todo en su campo. Yo veo equipo para ascender y, además, el grupo es fantástico. Podemos hacerlo.

¿Es cierto que no hay tanta diferencia entre la zona alta de Tercera y Segunda?

La verdad es que cuando jugué el primer partido sí que noté el cambio; hay un poco más de intensidad. Tienes que correr más y te exigen más los rivales; los defensores suelen ser mejores o al menos tienes que pensar así para no sufrir.

¿Cuánto tuvo que ver su hermano en que firmara por el Suevos?

No estaba muy bien el Liceo. Me faltaba motivación, iba poco a entrenar y mi hermano es bastante exigente conmigo. Quiere lo mejor para mí, habló con el míster para decirle que estaba libre y si podía probar. Y así fue y conseguí quedarme.

¿Qué le motivó a querer un cambio?

La motivación fue mi hermano. Como digo, es exigente conmigo, que soy un poco más pasota que él y tiró de mí al ver que me costaba ir a entrenar.

¿Por qué estaba desmotivado?

No estaba bien, pero a lo mejor fue más culpa mía que del club. No me veía para jugar y también lo estaba haciendo menos, pero es entendible. Si hay tres entrenamientos y vas a dos, pues tendrá que jugar el que entrena los tres.

"De mi hermano me gustan su resistencia, definición y pases"

Su hermano le lanzó halagos y un palo cuando lo definió como jugador. Puede hacer lo mismo si quiere (risas).

Me encantaría tener su resistencia; puede jugar 180 minutos y no se cansa. Me gusta su definición, sus pases, que no se complica… Y por decir algo malo, la zurda, que le cuesta un poco, pero poco malo puedo decir, tiene muy buena actitud (risas).

El Suevos parece estar en buenas manos con el técnico Jacobo Barallobre: ascenso y ahora marchan en cuarta posición.

Sí, estamos bien todos. Es un míster muy exigente y eso es importante. Me gusta la relación que tiene con nosotros, me parece buena persona. A mí me gusta tener la confianza del míster y poder hablar las cosas con él.

¿Qué esquema táctico utiliza?

4-3-3 con mediapunta o 3-5-2.

¿Y qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Voy a decir dos. Uno de mi exequipo, Mauro, que es un jugadorazo; y del Suevos quiero decir a Aarón. Es uno de los capitanes y es muy bueno.