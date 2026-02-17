Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol 

La crónica de la Copa Coruña: así fueron los 13 partidos del martes y así queda el cuadro de octavos

El Betanzos y el Victoria necesitaron del añadido para avanzar en una ronda de dieciseisavos que dejó tres sorpresas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
17/02/2026 22:45
Carral y Betanzos protagonizaron un intenso duelo este martes
Carral y Betanzos protagonizaron un intenso duelo este martes
CARLOTA BLANCO
La Copa de A Coruña vivió en el Martes de Carnaval su gran día de dieciseisavos, con trece equipos que se sumaron a los ya clasificados San Tirso y Vilasantar. Este miércoles, a las 21.00 horas, se completa el cuadro con la disputa del Curtis-Sporting Cambre. Así fue la intensa jornada, siguiendo un orden cronológico:

Pastoriza-Paiosaco (0-7): No hubo demasiada historia en el Municipal de Pastoriza, donde la diferencia era de tres categorías y el equipo local contaba además con varias bajas. En el Paiosaco hubo oportunidad también para alguno de los menos habituales, pero con un once muy competitivo dejó el partido resuelto al descanso con los goles de Pablo Rodríguez, David González, Cristian Quintás —por partida doble— y Andrés Pérez. Noel Suárez, con un doblete, completó el marcador en la segunda mitad. Los verdes se medirán al Once Caballeros, de Segunda Futgal.

Pastoriza y Paiosaco midieron fuerzas por la mañana
Pastoriza y Paiosaco midieron fuerzas por la mañana
JAVIER ALBORÉS

Liceo de Monelos-Club do Mar (3-6): Pese a que por el marcador puede parecer una victoria cómoda, lo cierto es que el Liceo de Monelos, recién ascendido a Segunda Futgal, vendió muy cara su piel ante el Club do Mar, de Primera. Los visitantes se vieron 3-2 abajo en el minuto 70, pero reaccionaron a lo grande con goles de Totó, Tiago Mendes y un doblete de Martín Baldomir. Este miércoles conocerá su rival de octavos: Curtis o Sporting Cambre.

Santa Margarita-Suevos (1-3)El Suevos (Segunda Futgal) hizo valer su condición de equipo de superior categoría y se impuso a un combativo Santa Margarita. Los hermanos Mantiñán, Jacobo y Rubén, hicieron los goles de un equipo que está brillando tras su ascenso y que en octavos de final será local ante el Órdenes, de Preferente.

Almeiras-Sada (1-0): Una ronda más para los de Culleredo, que pelean por el primer puesto en el grupo coruñés de Segunda Futgal precisamente ante el líder Sada, entre otros. El tempranero tanto de Bermúdez resolvió la eliminatoria y buscarán los cuartos en A Laracha.

Carral-Betanzos (1-2): Los del García Hermanos tenían en el líder de Primera Futgal todo un hueso para tratarse de los dieciseisavos de final y debieron sudar mucho para avanzar. Tras una primera mitad sin goles, Víctor Pena adelantó a los de O Castro, que terminaron cediendo con los goles de André y Piquero (en el añadido). El Betanzos tendrá en octavos un derbi ante el Vilasantar, equipo de Tercera que ha superado las dos primeras rondas por penaltis.

Lance del juego en el Carral-Betanzos disputado en O Castro
Lance del juego en el Carral-Betanzos disputado en O Castro
CARLOTA BLANCO

Visantoña-Victoria (1-2): No hubo sorpresa de nuevo en As Brañas, pero sí una magnífica actuación del equipo local, de Tercera Futgal, que estuvo a punto de forzar los lanzamientos desde los once metros ante todo un Preferente. Brais Fernández igualó en la primera mitad el tanto inicial de Bandera y Mateo Pedraz dio el pase en el añadido a las ‘cebras’, que visitarán en la próxima ronda al Sporting Coruñés.

Once Caballeros-Imperátor (3-0): El equipo de Cambre, de Segunda, logró eliminar a un Primera con una convincente actuación. A los cinco minutos ya vencía por dos goles gracias al acierto de Bruno Rodríguez y Giao, y Jaco dejó el partido casi sentenciado antes del descanso. No se movió más el marcador y recibirán el 19 de marzo al Paiosaco.

Xuventude Laracha-Oza Juvenil (0-0; 5-4): Pero si meritoria fue la clasificación del Once Caballeros, más aún la de un Laracha que venció a un equipo de dos categorías más. Un solo fallo decidió la tanda de penaltis y los locales, que en Liga pelean por ascender a Segunda, se medirán ahora al Almeiras.

Eirís-Orillamar (1-6): Los de Primera Futgal no tuvieron problemas en Lamadosa, donde se impusieron con un doblete de Lois y goles de Iago Romar, Zalo Piñeiro, Marcos Caneda y Diego Vázquez. En octavos visitarán al Xuventude Dorneda.

Eirís-Orillamar en Lamadosa
Eirís-Orillamar en Lamadosa
CARLOTA BLANCO

Sporting Coruñés-Ural Español (2-2; 4-3): En el duelo entre equipos que pelean en Primera Futgal por evitar el descenso, el Sporting golpeó dos veces por medio de Jano, pero vio como el Ural respondía con goles de Iago Núñez e Iván Yáñez. Hubo dos fallos de los visitantes en los penaltis, por ninguno de los locales, que se medirán al Victoria.

Vizoño-Queixas (2-1): En otro partido entre equipos de Primera, en este caso del grupo 2, el Queixas logró el billete para jugar ante el San Tirso con un gol en el minuto 89 de Brichu, quien curiosamente es exjugador del conjunto de Preferente.

Xuventude Dorneda-Olímpico (4-0): Daniel Lado, Gabi, Coke y Luisete hicieron los goles de un Dorneda que salió tremendamente enchufado. A los nueve minutos ya vencía por dos goles y no bajó el pie del acelerador hasta vencer a un equipo de categoría superior que lleva cinco triunfos seguidos en Liga. En octavos tendrá también factor campo ante el Orillamar.

Portazgo-Órdenes (0-2): Pese a estar en la zona baja de la tabla en Segunda, el Portazgo aguantó muchos minutos el empate ante el Órdenes, cuarto clasificado en el grupo Norte de Preferente. Los visitantes necesitaron de su goleador Mouriño, quien abrió la lata a mediados de la segunda parte y después firmó otro, para asegurar la clasificación a octavos. Ahí se medirán al Suevos, que últimamente está jugando en Ponte dos Brozos.

Así queda el cuadro de la Copa de A Coruña
Así queda el cuadro de la Copa de A Coruña
DXT CAMPEÓN
