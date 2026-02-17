El gran atasco entre Elviña y Valdeorras

Juan de Dora, delantero del Montañeros, protege el balón ante Díaz, central del Lugo B GERMÁN BARREIROS

Entre Elviña (A Coruña) y O Barco de Valdeorras hay algo más de 200 kilómetros, cuatro puntos y nueve equipos. Es un viaje agradable que tiene la Tercera Federación como destino más probable, pues la distancia con los puestos de descenso es considerable, mientras que hay un pequeño espacio para soñar con la categoría superior. A trece jornadas para el final está el Montañeros al mando del tren y el Arteixo ha pedido plaza también en uno de los vagones.

Y es que la Liga parece haberse dividido en tres grupos. Uno en el que el Compostela (45 puntos) es perseguido por Arosa (40), Racing Villalbés (38) y Somozas (36). Los del Vero Boquete tienen la plaza de ascenso directo entre ceja y ceja, mientras que los de A Lomba y A Magdalena tratarán de peleársela hasta el final mientras van asegurando al menos su presencia en el playoff de ascenso, ahora muy encaminado. Para el Somozas, que cuenta con un gran colchón gracias a su buen hacer defensivo, el objetivo más realista parece este último.

Hay otro grupo por la zona baja que pelea por evitar el descenso a Preferente. Juventud de Cambados (18 puntos), Noia (17), Silva (15) y Barbadás (15) intentan evitar las tres plazas marcadas en rojo en la clasificación y continuar un año más en Tercera. Aunque más lejos, también se puede incluir al Viveiro (24) en esta lista al estar aún igual de cerca de la relegación que del playoff.

Y después está el intermedio, que va entre el quinto y el decimotercer clasificado. Montañeros (30 puntos), Alondras (30), Lugo B (29), Estradense (29), Boiro (29), Céltiga (28), Gran Peña (27), Atlético Arteixo (26) y Barco (26) forman un tren de nueve equipos en lo que todo es posible, pero donde la renta con respecto al descenso es de casi tres partidos como mínimo.

Por delante

Una de las bazas con las que cuenta el Montañeros para creer en mantener la posición de privilegio que atesora son los partidos en Elviña. En lo que resta de Liga jugará siete veces más como local y seis de visitante, algo que no ha tenido demasiada influencia en su temporada, sino lo contrario, pero que siempre se debe tener en cuenta.

El equipo de Elviña (antes de Visma) ha sumado doce puntos en diez partidos como local y 18 en los once que ha disputado lejos de su feudo, donde brilla su defensa y tan solo ha encajado seis tantos.

A partir de ahora, gran parte de sus salidas serán de aúpa, ante varios de los mejores de la Liga: Alondras, Racing Villalbés, Arteixo, Somozas, Compostela y Boiro. El calendario será algo más amable en los duelos como local: Barbadás, Noia, Arosa, Viveiro, Estradense, Barco y Juventud Cambados.

Cabe reseñar que el Monta afrontará ahora dos visitas seguidas, pues la jornada del 1 de marzo se disputará más adelante con motivo de la final a cuatro de la Fase Nacional de la Copa de Regiones.

También le queda un partido más en casa que fuera al Atlético Arteixo, cuyo rendimiento en Ponte dos Brozos es similar al que ofrece a domicilio. Su número de derrotas es reducido y la clave para su progresión en la tabla sigue estando en lograr dos triunfos seguidos, su gran debe.

Como visitante tiene por delante una serie de partidos muy duros: Racing Villalbés, Arosa, Somozas, Compostela, Boiro y Céltiga. Y en casa, igual que el Monta, deberá hacerse fuerte en un calendario algo más sencillo sobre el papel: Noia, Viveiro, Montañeros, Estradense, Barco, Juventud Cambados y Silva.

Entrenadores

Como es habitual, los técnicos de Montañeros, Arteixo y Silva ofrecieron su punto de vista de los partidos que disputaron sus equipos.

Jairo Arias, entrenador del Monta, resalta una vez más la capacidad de sacrificio de los suyos y cree que hicieron un poco más que el Lugo B, con quien empataron a un gol. “Fue un partido muy complicado ante un gran equipo. Estuvimos bien con y sin balón y creo que en el cómputo general merecimos algo más por ocasiones y por acumular más momentos de dominio que ellos. Nos toca preparar el próximo partido, con la idea de seguir en esta línea de actitud y de esfuerzo que es maravillosa y es lo que depende de todos nosotros”, apunta.

Por su parte, Álex Expósito, ‘Posi’, preparador del Arteixo, hace una lectura optimista de cara al final de curso, pero lamenta una baja. “Cada vez crecemos más en nuestra idea. Volvimos a hacer un gran partido y estuvimos acertados en las dos áreas. Tenemos que seguir en esta línea para lograr el objetivo de la permanencia cuanto antes. Lo único negativo es la lesión de Queijeiro, al que esperamos tener de vuelta cuanto antes”, desvela. El centrocampista se fracturó la clavícula y estará fuera entre uno y tres meses.

La cara negativa de la jornada fue el Silva, que sin embargo compitió ante el Estradense y cedió por 2-1. “Fue una lástima no rascar algo. Encajamos dos goles evitables de nuevo en dos córners, pero hicimos méritos —sobre todo en la segunda parte— para sacar algo positivo. Los cambios nos ayudaron mucho y tuvimos tres o cuatro ocasiones claras para puntuar”, valora el entrenador Diego Armando García.

En la próxima fecha, previa a un parón de quince días y, por tanto, clave para irse con buen sabor de boca, el Silva recibirá en A Grela al líder Compostela. Tampoco lo tendrán nada fácil el Monta, que se mide al Alondras en el Iago Aspas Juncal; ni el Arteixo, quien visitará el campo del Racing Villalbés, tercer clasificado. Será una fecha para deshacer algo el entuerto o seguir comprimiendo el grupo intermedio.