Carral-Betanzos, plato estrella del 'supermartes' de Copa Coruña

‘Supermartes’ de Copa de A Coruña. Un total de 26 equipos disputan este festivo la ronda de dieciseisavos con la intención de sumarse a San Tirso y Vilasantar, equipos que aseguraron la semana pasada su billete a octavos. Quedará para el miércoles, a las 21.00 horas, un Curtis-Sporting Cambre que completará el cuadro.

Pastoriza, Carral, Visantoña y Portazgo tienen ante sí el reto más complicado: dejar fuera a equipos de Preferente, la categoría más alta que participa en este torneo. Pero no serán los únicos que buscarán la sorpresa en una ronda que depara también dos derbis de la ciudad: Sporting Coruñés-Ural Español y Eirís-Orillamar.

Pastoriza-Paiosaco (12.00): El Municipal de Pastoriza acoge un duelo a priori desigual entre el cuarto clasificado del grupo 2 de Tercera Futgal y el octavo de Preferente Norte. Los locales sorprendieron en la primera ronda al Sporting Ciudad (2-0) y el Paiosaco logró un trabajado triunfo ante el Bergantiños B (0-1), también de Tercera Futgal. El equipo de A Porta Santa llega en su mejor momento del curso, con tres triunfos seguidos en Liga que le han alejado de los puestos de descenso.

Carral-Betanzos (16.15): Mucho más igualado se presume el choque de O Castro, que mide al líder del grupo 1 de Primera Futgal con un Betanzos que ocupa puestos de playoff de ascenso a Tercera Federación, la categoría que disputó las dos anteriores temporadas. Ambos protagonizaron dos de los resultados más abultados de la primera ronda: el Carral se impuso por 0-11 al Deportivo Ciudad y los del García Hermanos golearon al Atlético San Pedro (1-10).

El equipo local lleva tres victorias, dos empates y una derrota este 2026 en Liga. Cuenta con nueve puntos de margen sobre el Olímpico, primer equipo que no disputaría el playoff, y tres sobre el Sporting Meicende, su próximo rival en el torneo doméstico.

Por su parte, el Betanzos sufrió un bache en este inicio de año, con derrotas ante Lalín, Órdenes y Ribeira, un empate frente al Sigüeiro y un triunfo ante el Sofán clave para seguir en puestos de playoff de ascenso. El pasado domingo iba venciendo por 0-1 al Dubra cuando el encuentro quedó suspendido por un peligroso golpe en el mentón de su central Martín da Lama.

Visantoña-Victoria (16.30): El equipo que protagonizó la mayor sorpresa de la primera ronda derrotando al Boimorto, de dos categorías más, afronta ahora un desafío aún mayor ante el Victoria, que dio cuenta del Mercurio en dicha ronda de treintaidosavos.

Los locales llegan al choque de As Brañas situados en la primera posición del grupo 3 de Tercera, con seis puntos de margen sobre el Teixeiro y una magnífica racha ganadora de cinco partidos. Además, no han perdido ni un solo duelo en lo que va de curso, lo que pone en alerta a las ‘cebras’.

El Victoria es noveno en el grupo Norte de Preferente y en lo que va de 2026 ha sumado dos triunfos, un empate y tres derrotas en Liga. Su distancia con los puestos de descenso es de seis puntos.

Portazgo-Órdenes (20.00): Tras vencer al Hércules en la primera ronda, el Portazgo, antepenúltimo clasificado en el grupo coruñés de Segunda Futgal, se mide ahora en el Municipal de Tarrío al Órdenes, cuarto en Preferente. Un reto muy complicado para los de Jordi Uriach, que tratarán de hacer frente a un equipo que se está agarrando a los puestos de playoff en Liga y que en Copa de A Coruña no tuvo problemas para vencer al Atlético Perillo a principios de enero.

Derbis coruñeses: Esta ronda de dieciseisavos deja también dos partidos entre equipos de la ciudad. Uno es el Sporting Coruñés-Ural (Torre 1, 18.00 horas), duelo entre equipos de la zona baja de Primera Futgal, y otro un Eirís-Orillamar (Lamadosa, 18.00 horas) en el que el equipo de Tercera tratará de dejar sin efecto las dos categorías de diferencia.