Un nuevo empate sirve al Monta para pisar el playoff con matices (1-1)

En la locura de la Tercera Federación, cada punto cuenta. Lo hace y mucho el del Montañeros ante el Lugo B (1-1), cuarto empate en las cinco últimas jornadas para los coruñeses, que se adelantaron por medio de Longueira y encajaron a un cuarto de hora para el final en una acción desafortunada. Con este resultado, los de Jairo Arias suben a la quinta posición, donde terminarán la jornada si el Céltiga no es quien de sumar esta tarde en el Vero Boquete ante el Compostela. Un puesto de playoff que tiene otro asterisco, pues el propio Céltiga y el Estradense deben terminar su duelo directo suspendido de la semana pasada. Desde otro prisma, trece puntos de margen sobre los puestos de descenso.

Continúa la baja de Pedro Barbolla, por lo que Ogando sigue siendo la opción para el lateral izquierdo. Una reconversión que, sumada a la baja de Otero y las molestias de Cano —pudo entrar como suplente—, dejó una relación de extremos inédita en lo que va de temporada: Real por derecha, Delgado por izquierda.

La primera mitad estuvo muy bien competida por ambos equipos y se puede diferenciar en dos periodos. Uno de más de media hora en el que apenas hubo ocasiones y un tramo final más abierto en el que quien logró la ventaja fue el Montañeros.

Tras unos minutos de tanteo, Hugo García encontró en largo a Sergio, quien se adentró en el área y sacó un disparo sin mucho ángulo que despejó abajo Marcos. Primer aviso del Lugo B, al que siguió un centro local que terminó con un remate forzado en el segundo palo.

El primer tiro a puerta del Monta fue de Carreira, quien amenazó desde la frontal en segunda jugada, pero Candal detuvo con seguridad. Comenzaba a abrirse el partido, aunque los defensas locales estaban certeros a la hora de corregir cuando el filial lucense superaba la presión y los visitantes no tenían mayor problema en la defensa de área.

Hasta que empezaron a llover las ocasiones poco antes del descanso. A punto estuvo de cantarse gol en Elviña cuando en un centro de Real apareció Balsa, el llegador por excelencia del Montañeros para sacar una volea en área pequeña que le salió demasiado centrada. Una ocasión muy clara a la que siguieron dos del Lugo: un remate de córner del capitán Díaz que se perdió por poco y una cabalgada por banda izquierda de Aday que terminó con un tiro por encima del travesaño.

Pero si el filial se quedó cerca en un saque de esquina, el Montañeros iba a aprovechar una acción de estrategia para adelantarse. El zurdo Ogando sacó con rosca una falta lateral desde el perfil derecho y Longueira se elevó para marcar de cabeza. No era nada fácil, pero el balón terminó al fondo de la red tras tocar el palo.

Y la ventaja pudo ser mayor para los coruñeses, que espoleados por el gol realizaron una magnífica jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Juan de Dora y un remate de Dani Fernández al cuerpo de un zaguero. En segunda jugada disparó Carreira con potencia y el guardameta logró atrapar en dos tiempos.

Dos opciones de ampliar la renta

Iba a ser una segunda mitad sufrida para el Montañeros por las apreturas del marcador, algo que pudo evitar en un tramo inicial donde dispuso rápidamente de dos claras ocasiones. En un centro de Achore no controló bien Balsa en el área y en la siguiente el propio lateral derecho encaró portería y perdió el balón al intentar un regate.

Tras ello, un periodo en el que llegó algo más el Lugo B hasta encontrar el tanto del empate. Entre Marcos y la defensa lo evitaron en una larga acción en el área y después fue Achore quien cortó de forma providencial ante el avance de Ibe. Una magnífica acción defensiva de un hombre con el que se cebaría el infortunio a continuación, marcando en propia meta en un rechace en la frontal.

La reacción del Lugo se vio frenada con la expulsión de Díaz por cortar con la pierna arriba un contraataque y los últimos minutos volvieron a ser del Montañeros. En ellos se quedó cerca de rematar Pape en posición franca y Candal se tiró bien abajo para salvar el tiro de Real.

No se movió el marcador y el Montañeros se sitúa momentáneamente en la quinta posición. Solo hay cuatro puntos de diferencia con el decimotercero, pero ahora mismo pueden decir que pisan plaza de playoff de ascenso mientras la permanencia está cada vez más cerca.