O Noso Fútbol | Preferente

Último puerto de montaña para el Órdenes, que recibe en Vista Alegre al Sofán

El Betanzos visita a uno de los equipos más en racha de la categoría como es el Dubra

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/02/2026 06:00
Sofán-Órdenes de la primera vuelta
Raúl López
La 22ª jornada de Preferente Norte se disputará de forma íntegra este domingo, salvo el Ribeira-Lalín de ayer.

Órdenes-Sofán (12.00)

Tras cosechar dos derrotas seguidas contra los dos primeros (Negreira y Lalín), el Órdenes quiere regresar a la senda de la victoria contra un rival duro como el Sofán.

Dubra-Betanzos (12.00)

Partido complicado para el Betanzos, que se mide a uno de los equipos más en forma de la categoría como es el Dubra, que llega con cuatro victorias seguidas.

Victoria-Dumbría (12.15)

Encuentro, a priori, favorable para el Victoria en casa, ya que recibe a un Dumbría en puestos de descenso y que no gana desde 2025, concretamente desde el 21 de diciembre.

San Tirso-Maniños (16.15)

Quiere afianzarse todavía más en los puestos de playoff de ascenso el San Tirso, que recibe hoy en O Monte a un recién ascendido Cultural Maniños que es colista de la tabla con apenas doce puntos y 43 goles encajados.

Paiosaco-Burela (17.00)

El Paiosaco de Iván Sánchez quiere dejar de mirar hacia bajo y cambiar de objetivos, pero para ello deberán deshacerse esta tarde de un Burela que, con 23 puntos en su casillero, ocupa la primera de las plazas que suponen el descenso de categoría hacia Primera Futgal. l

