Nuevo asalto al liderato del Sporting Meicende

Sporting Meicende-Orillamar Carlota Blanco

Nueva jornada de Primera Futgal repleta de partidazos en el Grupo 1, como el que mide a Marte e Imperátor. Los segundos no quieren alejarse de los puestos de salvación, mientras que los de Monte Alto buscan dejar de mirar hacia abajo. En esos puestos de descenso se ha metido un Ural que tendrá la oportunidad de sumar puntos contra el colista As Pontes. Y de ellos salió el Sporting Coruñés, que recibe esta tarde en el campo número uno de A Torre al Perlío.

En los puestos de cabeza, el Sporting Meicende intentará aprovechar un posible tropiezo del Carral contra el Meirás para hacerse con el liderato. Para ello, sus opciones pasan por ganar en casa al Cedeira. A los puestos de playoff podría acceder un Orillamar que actuará como local contra el Sporting Cambre. Tras ganar dos de sus últimos tres partidos, los cambreses quieren volver a mirar hacia arriba en la tabla.

A estos equipos podría ayudar el Torre, que visita al tercer clasificado, el Galicia Mugardos. La jornada para los equipos coruñeses la cierran el Relámpago, que recibe en la Leyma al Eume Deportivo, y el duelo entre Olímpico y Oza Juvenil en Vilaboa, equipos con dinámicas muy opuestas.