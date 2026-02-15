La jornada | El Cambre y el Olímpico, alternativas al Galicia Mugardos

Imagen del Orillamar - Sporting Cambre, uno de los partidos de la jornada CARLOTA BLANCO

Sporting Cambre y Olímpico se presentan como las alternativas al Galicia Mugardos, equipo que cierra el Top 3 y, por tanto, los puestos de playoff de ascenso en Primera Futgal. Ambos están a cuatro puntos tras vencer a Orillamar y Oza Juvenil, respectivamente.

El Cambre ganó por 0-2 con goles de Jose Ares y Lucas Pires, mientras que el Olímpico aseguró su quinta victoria consecutiva con un severo correctivo al Oza, que cae a puestos de descenso. Buena parte de los goles del 7-1 llegaron durante los segundos 45 minutos de partido.

No hay cambios en el liderato, que sigue siendo para el Carral tras empatar en Meirás (0-0) y la sorprendente goleada encajada por el Sporting Meicende ante el Cedeira (1-6). Los de Maikel Naujoks solo habían encajado once goles en 21 jornadas.

En lo que se refiere a la zona baja, el Ural tomó aire tras remontar en As Pontes (2-3), mientras que el Imperátor se acerca a dos puntos tras un importante triunfo ante el Marte. El Sporting Coruñés sigue fuera tras rescatar un punto ante el Perlío (1-1).

En los otros dos partidos de la jornada, el Relámpago empató con el Eume (2-2) y el Galicia Mugardos venció al Torre (3-1).