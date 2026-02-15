La jornada | Dulce empate del Órdenes y suspensión en el Val do Dubra

Pichu, atacante del Órdenes, conduce el balón en el partido contra el Sofán sanncfotografia

La 22ª jornada de Preferente Futgal dejó un cambio en la tercera posición, que ahora es para el San Tirso, pero no por ella fue negativa para el Órdenes, que mantiene su renta con el sexto. Da Lama, central del Betanzos, dio el susto con un golpe en la cabeza por el que tuvo que ser evacuado en ambulancia y que provocó la suspensión del duelo.

Órdenes-Sofán (0-0): Empate sin goles en Vista Alegre que sirve más al equipo rival. Tras vencer 2-3 en la primera vuelta en O Carral, con este resultado mantienen siete puntos de ventaja y el golaveraje sobre el Sofán, primer equipo que no disputaría el playoff de ascenso.

No pasó demasiado en el partido, con una primera mitad en la que el Sofán espero replegado, pero amenazó con dos centrochuts al larguero, y una segunda en la que adelantó líneas y hubo una ocasión por equipo. El campo terminó muy tocado por las constantes lluvias.

San Tirso-Maniños (2-1): No falló el equipo de Abegondo ante el colista y sube a la tercera posición, con ocho puntos de ventaja sobre el Sofán y a once del líder Lalín, por lo que el Top 3 parece el objetivo en este momento.

El resultado pudo ser más amplio, pero los locales no estuvieron nada acertados de cara a gol y reclamaron un par de penaltis. El tanto de Casariego llegó tras una gran conducción y el juvenil Leandro dio los tres puntos con un gol desde la frontal.

Dubra-Betanzos (0-1 al minuto 67, momento en el que fue suspendido): Poco importa el resultado en este choque, donde la mejor noticia es que Martín da Lama, jugador del Betanzos, está bien tras un peligroso golpe en el mentón. El central estuvo cuatro minutos incosciente y fue clave la atención de una médico que se encontraba en el Juan Baleato. Tras ello, ya consciente y respondiendo bien a las preguntas, fue trasladado en ambulancia a Santiago, donde se le hicieron las pruebas pertinentes. El partido fue suspendido.

Paiosaco-Burela (3-0): Cómodo triunfo del Paiosaco, que aprovechó su buen momento para vencer a un Burela inmerso en una racha terrible. Los de Iván Sánchez ya son octavos, cada vez más lejos del descenso. No hubo color en el partido, que ya iba 2-0 a los 20 minutos tras los goles de Amor y Raña. En la segunda mitad pudieron llegar muchos más, pero quien acertó fue Carnota.

Victoria-Dumbría (2-3): Paso atrás del Victoria, que baja a la novena plaza tras una dolorosa derrota ante el Dumbría, antepenúltimo.

En una primera mitad muy floja en cuanto a ritmo, el cuadro visitante se situó 0-2 con gol de Trillo en el que el Victoria pide mano y otro de Diego Estévez. La reacción fue buena y llegó el empate por medio de Álex Pérez y Gallego, pero volvieron a aparecer los problemas de los últimos minutos y ganó el Dumbría con un penalti transformado por el propio Estévez.