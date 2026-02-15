El Bergantiños vuelve a exhibir una preocupante fragilidad defensiva (3-4)

Bergantiños y Rayo Cantabria protagonizaron un partido con muchos goles en As Eiroas RAÚL LÓPEZ

Siete goles recibidos. Ese es el desalentador bagaje que explica las dos últimas derrotas del Bergantiños, que, tras caer en Astorga, volvió a ser víctima de su fragilidad defensiva ante un Rayo Cantabria que no había ganado como visitante. Pese al buen volumen de juego ofensivo, la permisividad en su área, lastró al equipo de Simón Lamas, que ve el playoff un poco más lejos.

El partido comenzó sin ataduras defensivas. El Bergantiños era quien presionaba más adelante, quien tenía el balón más pronto y quien buscaba los dos flancos para encontrar debilidades en la zaga del filial santanderino. A los cinco minutos, en el primer saque de esquina a favor de los pupilos de Simón Lamas, Iago Novo puso la pelota en el área y Keko, saltando más que el resto, conectó un poderoso testarazo con el que alojó el cuero dentro del marco de Laro.

El Rayo Cantabria no se escondió. Empezó a tener algo más la pelota y no le costó hacer fructífero su primer acercamiento. Tass desajustó el centro, el pasillo lo aprovechó Solórzano, que recibió por la izquierda, chutó demasiado abierto, pero su tiro se convirtió en un preciso servicio para Mascaró, quien, en el segundo palo, estiró la pierna lo justo para desviar con la puntera y anotar el 1-1 en el minuto diez.

El conjunto rojillo recuperó la iniciativa tras el 1-1, pero fueron los pupilos de Loza los que estuvieron cerca de marcar. Solórzano, en el área, escogió el primer palo, donde Santi Canedo aguantó y rechazó con las rodillas el pelotazo del canterano racinguista. El cuadro cántabro manejó la pelota durante más tiempo. Sin profundidad, su virtud partía de no rifar el cuero, de no sentirse incómodo con la presión adelantada del Bergantiños. Sus problemas, en la inferioridad en el área propia ante las acciones de estrategia y en un balón perdido en tres cuartos de campo.

A los 26 minutos, Iago Novo colocó otra pelota en el área, pero Fito no dirigió hacia la portería un cabezazo fácil. Tres más tarde, tras una recuperación del Bergan en su parcela, el del pase medido de Pedro Ramos sobre la ruptura de Romano. El jugador catalán se presentó en el área, pero el disparo se le escapó por unos centímetros.

Fito, nueve minutos más tarde, no estuvo atento en el duelo de parejas verticales. Adrián Argos colgó una falta desde tres cuartos, Carlos campó a sus anchas a espaldas de los centrales, pero su ligero peinado fue insuficiente para dirigir el esférico a la portería. Quien sí lo hizo fue Adrián Argos a los 37 minutos. Recibió en la banda derecha, donde regateó a su marcador, entró en el área aprovechando el pasillo y, al ver que le tapaban las líneas de pase, golpeó con dureza, buscando el primer palo. El balón, tras tocar en el pie de Keko, tomó una cierta altura y superó a Santi Canedo, que lo esperaba a ras de hierba.

La penúltima ocasión del primer tiempo la organizó en su inicio Iago Novo. El jugador coruñés prolongó al desmarque de Romano, que cerró el ataque con un tiro atajado por Laro. En la última opción del primer acto, el meta del cuadro rayista detuvo otro intento de Koke desde la derecha.

Casi iguala el Bergantiños antes de que se cumpliera el segundo minuto tras la reanudación del duelo. Darío cabeceó cerca del larguero un centro desde la izquierda. El punta del cuadro rojillo tuvo la siguiente opción tras un servicio de de Koke, encaró a Laro y el meta rechazó el disparo.

El Rayo Cantabria se acercó a su primera victoria como visitante tras una falta sacada por Diego Martínez. La pelota pegó en el brazo de uno de los hombres de la barrera, ubicada en el área, y el penalti consiguiente lo transformó Diego Díaz.

El Bergantiños redujo la desventaja seis minutos después. Simón Lamas había introducido a Onyia y adelantó a Fito. El central recibió en la frontal del área, hizo espacio con un giro y cruzó a la red el 2-3.

Tras unos minutos de agobio, con el conjunto carballés embotellando al Rayo, el cuadro cántabro respiró aliviado tras llevar a buen puerto una de las acciones más espectaculares de la tarde. Mascaró recibió en la medialuna, se deshizo en un palmo de terreno de dos oponentes y clavó la pelota en la red con un tiro a media altura.

El partido volvió a comprimirse en la prolongación, cuando Koke bajó un cambio de orientación de juego y cruzó a la red para establecer el definitivo 3-4.