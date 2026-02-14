Un Arteixo muy superior no falla contra el Barbadás (3-0)

Adri Otero celebra el 2-0 Germán Barreiros

Segunda victoria consecutiva en el Ponte dos Brozos para un Atlético Arteixo que no dio opción en ningún momento al colista Barbadás y se impuso por 3-0. Los goles de Iván García y Adri Otero en la primera parte, sumados al de Raúl Melo en la segunda, fueron suficientes para que el equipo rojiblanco sumara tres nuevos puntos para su casillero particular. El único punto negativo de la tarde para el Arteixo fue la fractura de clavícula de Queijeiro en los minutos finales del encuentro.

El Arteixo dominó desde el minuto uno de juego, saliendo al césped con la intención de jugar en todo momento en campo contrario. En los primeros minutos, el ataque rojiblanco fluyó a través de un Jota Sanmarful que salió muy activo al partido y a los diez minutos de juego tuvo la primera ocasión, que se marchó muy cerca del poste derecho de Atanes, que en el 19 le sacó una buena mano al canterano del Compostela.

Fue el propio Jota quien poco después provocó un penalti a favor del Arteixo. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Iván García, que no consiguió convertir a la primera, pero sí a la segunda con la cabeza para inaugurar el marcador. Con el gol, el encuentro perdió intensidad y ocasiones hasta que de nuevo los locales consiguieron ver puerta.

Al filo del tiempo de descanso, Adri Otero remató con el pecho un buen centro de Rubo desde la banda derecha para hacer el 2-0 y dejar tocado psicológica y deportivamente a un Barbadás al que el partido se le puso muy cuesta arriba en ese momento.

Tras el descanso, José Ramón Rodríguez dio entrada a Ousman y Carlos Villar para tratar de rescatar algo positivo del Ponte dos Brozos, pero las ocasiones siguieron cayendo del lado rojiblanco. Atanes, que fue el mejor del Barbadás sobre el verde arteixano, desvió un cabezazo de Rubo pasada la hora de juego y poco después desbarató un mano a mano de Otero que podría haber significado el 3-0 local.

En el 74 volvió a aparecer Atanes para atrapar un disparo lejano, pero nada pudo hacer a falta de menos de diez minutos para el final del encuentro, cuando Melo se plantó mano a mano frente a él y definió por debajo de sus piernas para firmar el 3-0 tras recibir un gran pase en profundidad de Jota, uno de los mejores del partido.

Un encuentro en el que el Atlético Arteixo fue muy superior a su rival y consiguió rascar tres puntos más en el Ponte dos Brozos. Es la segunda victoria que el equipo de Posi consigue de manera consecutiva en su feudo tras la victoria por 3-1 contra el Lugo B de hace dos semanas. Es algo que no había conseguido el conjunto rojiblanco esta temporada. De hecho, el de ayer fue su tercer triunfo como local de este curso. Tres puntos que les permiten sumar un total de 26 en su casillero, alejar así los puestos de descenso a nueve y acercarse a cuatro del playoff.