Las previas | El Arteixo desea encontrar el gol y alejarse del descenso

A finales de septiembre, Barbadás y Arteixo empataron sin goles

La 21ª jornada del grupo 1 de Tercera Federación tiene varios partidos este sábado y dos de ellos implican a Atlético Arteixo y Silva.

Atlético Arteixo - Barbadás (Ponte dos Brozos, 18.00 horas)

El Atlético Arteixo avanza en la Liga sin tener todavía claro si en las últimas jornadas deberá luchar por la salvación o podrá soñar con más. Por el momento, se encuentra a la misma distancia (seis puntos) de la zona roja que del playoff y que tome un camino u otro depende en buena parte de que solucione su problema con el gol. Ante el Barbadás (Ponte dos Brozos, 18.00 horas), tiene una nueva oportunidad.

Ante este mismo rival, en la visita de la primera vuelta a Os Carrís, el resultado fue de 0-0. Un resultado que no dejó del todo satisfecho a un Arteixo que generó ocasiones, como la semana pasada en el feudo del Alondras, de dónde se fue de vacío. Son nueve las veces que el conjunto rojiblanco se ha quedado sin marcar este curso, por lo que es una tarea a solucionar y citas como la pasada en casa, ante el Lugo B, un espejo en el que mirarse.

En el Arteixo no estará el lateral derecho Moreta y son duda el central Agulló y el delantero Otero. El primero no participó la semana pasada en O Morrazo, mientras que el segundo partió de inicio.

Por su parte, Moncho Salgado —técnico del Barbadás desde finales de diciembre— no podrá contar con los lesionados Presas, Benavides y Lian, ni con el sancionado Isma. Además, tiene la duda de tres futbolistas por los que esperará hasta última hora.

El Barbadás viene de lograr un importante triunfo ante el Noia. Su situación era delicada, pero ahora se encuentra a tres puntos de la permanencia y tiene ánimos renovados.

Alineaciones probables Atlético Arteixo: Carlos García - Marcos Aller, Álvaro Casas, Tomé, Manu Berrocal - Fabio, Queijeiro - Rubo, Jota, Raúl Melo - Otero

​Barbadás: Tapias - Kevin Ferreira, Poch, Corzo, Nespe - Toño, Soriano, Carlos Villar - Pablo Ruiz, Ousman, Robert

Estradense - Silva (Novo Municipal, 17.30 horas)

Tras la importante victoria ante el Somozas, el Silva vuelve a la competición con otro complicado duelo. Se mide al Estradense (Novo Municipal, 17.30 horas) en el cuarto de los cinco duelos que debe afrontar en este inicio de segunda vuelta contra equipos situados en el Top 10 de la tabla.

Y lo hace mermado por las bajas. El lateral derecho Lema, los centrocampistas Máquez y Álex Ares y el atacante Mosquera no estarán por lesión; mientras que las sanciones de Rosas y Parafita restan opciones en defensa y ataque.

Por su parte, el equipo visitante tiene la baja de Ángel por lesión y la de Padín por sanción