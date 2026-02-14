El Montañeros tira de épica ante el Roces para hacer justicia

Una acción del encuentro entre Montañeros y Roces en Elviña Quintana

Dos zarpazos del Montañeros en el tiempo de descuento sellaron la épica remontada del conjunto coruñés frente al Roces asturiano (2-1) e hicieron justicia ante la superioridad mostrada por la escuadra dirigida por Borja Guerreiro de principio a fin.

La primera mitad fue un monólogo del Monta, que avasalló al cuadro gijonés. Los coruñeses encerraron a los pupilos de Óscar González, pero no acertaron en las ocasiones a puerta. Solo la falta de puntería evitó que la escuadra local rompiera el marcador durante los primeros 45 minutos.

El Montañeros mantuvo el control, tras el descanso, pero sin pisar el área contraria con tanta asiduidad.

Los coruñeses ponían el fútbol y las ocasiones, pero en uno de los pocos acercamientos del Roces al área, forzó un córner en el que firmó el 0-1.

En busca de la reacción, Guerreiro metió a Papis en el tramo final del choque. Con dos delanteros, el Montañeros bombardeó el área rival. Así llegaron los dos goles, en dos centros de Iker. El 1-1 lo remató Papis y el 2-1 fue un golazo de volea de Eli, tras un rechazo.