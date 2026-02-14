El Estradense frena la reacción del Silva, que continúa penúltimo

Momento el duelo entre el Silva y el Estradense Jesús Figueroa/Estradense

El Estradense frenó la reacción del Silva (2-1), tras su victoria de la pasada jornada sobre el Somozas, y mantiene al equipo coruñés en la penúltima plaza de la clasificación.

La escuadra que dirige Diego Armando García se reencontró con el triunfo el pasado fin de semana, después de cinco jornadas en las que había registrado tres derrotas y dos empates. A la victoria sobre el Somozas se unió unos días después el anuncio de la renovación del técnico coruñés, pero el Estradense empañó la semana con una derrota, la decimocuarta del Silva en las 21 jornadas disputadas.

Un cuarto de hora tardó la escuadra pontevedresa en romper el marcador, por medio de Gosete.

El conjunto herculino fue incapaz de detener al equipo que dirige el técnico Manuel González ‘Manuti’, que certificó el 2-0 en el minuto 67.

Los de Diego Armando García recortaron distancias en los instantes finales, pero ya sin tiempo para más.