Solo dos descensos, una posibilidad real en la Tercera Federación

Los jugadores del Silva se conjuran antes del choque frente al Somozas JAVIER ALBORÉS

Todavía restan catorce jornadas para la conclusión del grupo 1 de Tercera Federación, pero la clasificación empieza a marcar qué equipos pelearán hasta el final por evitar el descenso. Son tres las plazas marcadas en rojo, pero a partir de ahí se abren varios escenarios. Desde el más desfavorable, en el que serían más los equipos relegados a causa de los arrastres, hasta el más favorable, donde solo el último y el penúltimo jugarían la temporada próxima en Preferente. Y tal y como se está desarrollando la competición, esta difícil opción toma fuerza. Es real.

¿Cómo se daría esta situación? Las cuentas son claras. Para empezar, tendría que terminar el grupo 1 de Segunda Federación sin ningún descenso (ni directo ni en el playout) de los equipos gallegos. Y después debería ascender el representante de la Comunidad que dispute la eliminatoria nacional por un puesto en Segunda Federación.

De esta forma, serían cinco los equipos que abandonarían el grupo 1 de Tercera Federación (dos ascensos y, en principio, tres descensos), mientras que están contemplados cuatro ascensos desde Preferente. Quedaría, por tanto, un desbarajuste de un equipo que, según fuentes federativas consultadas por este diario, sería suplido por un descenso menos en Tercera y no por un quinto ascenso desde Preferente.

¿Qué opciones hay de que suceda? La combinación parece complicada, pero en estos momentos va por buen camino. Solo la Sarriana, decimosegundo con un punto de margen sobre el playout y tres sobre el descenso directo, parece en riesgo real de caer en Segunda Federación. Los demás equipos gallegos ocupan la zona alta: el Fabril es líder, el Coruxo cuarto, la UD Ourense quinto y el Bergantiños séptimo.

Con respecto a la otra parte de la ecuación, en las cuatro ediciones anteriores de la Tercera Federación —esta categoría nació el curso 2021-22— el equipo gallego que superó las dos eliminatorias regionales y buscó el ascenso en la Fase Nacional, lo logró tres veces. Ourense CF, Racing Villalbés y Sarriana ascendieron de esa forma, mientras que el Gran Peña fue el único que se quedó a las puertas en el curso 2023-24.

Por todo ello, los equipos que ocupan la zona baja —el Silva es penúltimo en estos momentos— deben luchar hasta el final por cada una de las posiciones. Puede que el decimoquinto caiga. Puede que el decimosexto se salve. La competición dictará sentencia.