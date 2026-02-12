La épica remontada de un Olímpico lanzado en la segunda vuelta

Imagen del Torre-Olímpico del pasado domingo GERMÁN BARREIROS

Una racha de seis partidos sin ganar dejó muy tocado al Olímpico, que al término de la primera vuelta se vio en décima posición, más cerca de la zona de descenso que de su objetivo de disputar los playoffs de ascenso a Preferente. Pero no todo estaba perdido y el conjunto de Vilaboa se ha rehecho en el inicio de la segunda vuelta. Tras cuatro triunfos consecutivos, la distancia con respecto a la promoción ha menguado de los nueve a los cuatro puntos y todo parece posible para un equipo que el pasado domingo fue quien de completar una espectacular remontada ante el Torre.

Tardó en moverse el marcador hasta el minuto 84 de juego, momento en el que el Torre se adelantó por medio de Aissa Taadid. Parecía un golpe decisivo, pero el Olímpico no había dicho su última palabra y dio la vuelta al marcador en el añadido. Primero marcó el lateral izquierdo Abel y después el delantero Maka, eterno capitán. Ambos analizan para DXT Campeón la remontada y las opciones del equipo.

Abel Garrido (A Coruña, 1994) es un fijo para Carlos García. Ha sido titular en 16 de los 18 partidos a los que ha ido convocado y el del Torre fue uno de ellos. “En un córner estaban todos metidos en su área, me cayó el rechace en la frontal y le pegué a bote pronto con la suerte de que no tocó en nadie hasta la línea de gol, donde rebotó en uno de ellos y fue para dentro”, narra sobre el tanto del empate.

Abel, lateral izquierdo del Olímpico CEDIDA

Por mucho que supusiera un punto a domicilio, no se conformaron. Y menos al verse en superioridad numérica. “Necesitábamos los puntos sí o sí; un empate nos dejaba un poco descolgados de lo que queremos conseguir. En cuanto marcamos, ellos se quedaron con uno menos por la expulsión de su portero (doble amarilla a Manu Gil) y confiábamos en tener alguna más para hacer el gol de la victoria, como así fue”, subraya.

El experimentado Xusto Pardeiro fue el jugador de campo del Torre que tuvo el ‘marrón’ de ponerse bajo palos, pero Abel le echa un cable con respecto al 1-2: “El balón pegó en el larguero y luego en el palo antes de entrar. No se notó quien era el portero; podía estar Courtois que no la paraba tampoco”, asegura.

A la segunda

Adrián Ramallo, ‘Maka’ (A Coruña, 1990) narra en primera persona como vivió su gol. “Viene precedido de un intento de vaselina con la zurda que me para muy bien el jugador que estaba de portero. Después de eso saco un córner directo y la vuelve a despejar el portero, pero me cae botando cerca del área, sin mucho ángulo. Tiro a portería para que haya un rechace o golpee en alguien, nunca pensé que fuera a entrar por ahí. Sale una vez de cada cien, es uno de los mejores goles que marqué nunca”, apunta el atacante, que acostumbra a superar la barrera de los diez goles por temporada.

Maka (i), capitán del Olímpico CEDIDA

Este curso lleva siete pese a que solo ha podido disputar 626 minutos. “Problemas físicos tengo alguno por la edad (risas), pero por temas de trabajo solo puedo entrenar dos semanas al mes y eso se nota. Y más con lo que se esfuerzan los chavales”, explica.

“Los goles llegaron con cierta fortuna por el arreón final, pero a excepción de los veinte primeros minutos de la segunda parte, que no pasó demasiado, creo que fuimos mejores. Y la celebración una locura… Sin olvidarme nunca de dedicárselo a mi padre, como hago siempre, pues fue mi mayor apoyo en esto del fútbol”, agrega Maka.

Con respecto a las posibilidades de entrar en playoff, da un dato para el optimismo: “Creo que llevo 19 temporadas en el club y el Olímpico es de segundas vueltas. No sé porqué, pero solemos empezar mal y acabar bien. Siempre que llegamos a fases de ascenso fue colándonos en las últimas jornadas y este año no va a ser menos. Vamos en buena dinámica y espero que sigamos así”.

Y si Maka cree, Abel no es menos. “El fútbol son rachas. Estamos trabajando muy bien últimamente y la dinámica es buena. Creemos que le podemos dar la vuelta a la situación, que es parecida a la del año pasado; todos vamos a una y eso se nota en el campo”, cierra.

Este domingo, ante el Oza Juvenil (17.00 horas, Complejo Deportivo de Vilaboa) tratarán de sumar la quinta victoria consecutiva para seguir escalando en la clasificación y acercarse a un tercer puesto que ocupa el Galicia Mugardos, con quien terminarán la Liga.