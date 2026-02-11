Diego Armando, tras renovar con el Silva: “Tenemos que quedar campeones en una Liga de cinco equipos”

El Silva ya tiene entrenador para la temporada 2026-27. Será Diego Armando García (A Coruña, 1983), el hombre que desde noviembre trata de guiar a los jugadores hacia la permanencia. La decisión es firme y no importará la categoría en la que juegue el equipo, pero el técnico es optimista: “Seguramente acabemos jugando en Tercera”.

Diego Armando estaba entrenando al Sigüeiro, de Preferente, pero llegó a un acuerdo para hacerse cargo del Silva cuando este requirió sus servicios tras la destitución de Noé López. Iban nueve jornadas y tras una victoria, un empate y siete derrotas se encontraban a cuatro puntos de la zona de salvación. En sus once partidos al frente lleva tres triunfos, dos empates y seis derrotas. Los de A Grela están ahora a tres puntos de la salvación, siempre teniendo en cuenta que el Juventud de Cambados —quien marca la línea— tiene pendiente un duelo como local ante el líder Compostela.

El pasado fin de semana obtuvieron un triunfo vital ante el Somozas, pero la renovación se fraguó antes. “Tras la derrota ante el Arosa me emplazaron a hablar y, después de caer ante el Montañeros, llegué a un acuerdo con Chechu (director general) y Óscar (gerente). Ahora simplemente se anuncia, pero incluso preferían que hubiera coincidido tras una derrota, para que no parezca una decisión tribunera”, narra el preparador coruñés.

Para el ex del Paiosaco fue fácil tomar la decisión. “Hay que reconocer que hoy en día los banquillos están caros. Hay mucha competencia, entrenadores jóvenes muy bien formados… Mi generación tiene a técnicos como Juan Riveiro o Javi Bardanca como referentes y ahora mismo están sin equipo, lo que muestra la dificultad de entrenar”, ejemplifica.

Pero el motivo principal de que termine firmando está en lo que se ha encontrado en el Silva. “Me siento muy identificado con el sentido de pertenencia que hay en el club, tanto de los jugadores como de la directiva. Tiene un magnetismo especial, esa fama de rival siempre complicado. Y además creo que he caído bien en el vestuario, con veteranos como Fiuza o el capitán Brais Lema, que para mí son fundamentales a la hora de que cale el mensaje. Aunque los resultados no han acompañado del todo, estoy muy cómodo. Independientemente de cuál sea la categoría, que seguramente acabemos jugando en Tercera”, expresa, ambicioso.

Balance

La renovación llega cuando se van a cumplir sus 100 primeros días en el banquillo, por lo que es buen momento para hacer balance. “Veo cierto progreso”, sintetiza un Diego Armando que diferencia entre resultados y sensaciones. “Creo que solo fuimos inferiores ante Alondras y Montañeros. El resto de malos resultados, como dijo Moure el lunes, tuvieron que ver con goles en los últimos minutos, una expulsión… Pero siempre tras actuaciones muy competitivas. Lo achaco a que somos el Silva menos Silva de los últimos años. Este es un club que se caracterizaba por tener una media de edad muy alta, sobre todo en defensa, y ahora estamos jugando con centrales de 19 o 20 años. Van a ser muy buenos, pero es normal que se pague cierto peaje en cuanto a errores. La Tercera te exige dar lecciones, no recibirlas, y en cierto modo estamos formando”, explica Diego Armando.

La juventud de su plantilla no impidió que el mensaje previo al partido ante el Somozas fuera muy crudo. “Lo planteamos como una final. Fue un: ‘Señores, o ganamos o descendemos’. Antes de empezar hubo una charla de los capitanes, porque era urgente cambiar la racha en A Grela para seguir teniendo opciones (llevaban 1 punto de los últimos 21). Y se vio en la actitud del equipo, que salió más enchufado que nunca”.

Todo ello, tras la semana más complicada del curso, pues venían de caer por 4-1 ante el Montañeros en el derbi coruñés. Sin ni siquiera unas sensaciones positivas a las que agarrarse, tocaba plantear el partido de forma diferente. “Intenté ponerme en la piel de los jugadores. Si das una idea y no tienes resultado, pero pisas área rival y recibes pocas ocasiones, te atas a eso. Pero con un partido como el del Montañeros no te puedes atar a nada. El principal culpable de esa derrota fui yo, por intentar repetir un planteamiento que me había funcionado con el Paiosaco, con quien en tres partidos no encajé ante un Jairo que tenía una media altísima de goles. La idea era hacer una presión avanzada en campo rival para poder recuperar rápido y transitar en posiciones ventajosas”, detalla el técnico.

“Aquí no funcionó. Si no nos metieron cuatro a la media hora fue por fortuna, por lo que tocaba dar marcha atrás y volver a las líneas maestras de los primeros partidos. Un 5-3-2 que es simple en su estructura, pero muy difícil de transmitir, porque obliga a esfuerzos repetidos y constantes durante los 90 minutos. Y puede que sin premio, claro. Los volantes tienen que ir de fuera a dentro tres veces cada dos minutos, el lateral debe iniciar una carrera de 50 metros cuando hay una recuperación…”, agrega Diego.

Y ahí está el desafío para un entrenador, con las victorias como gran aliado: “El reto es decirle a Seydi, Carletto o Baldo, jugadores que tuvieron siempre un 80% de posesión en el Deportivo, que si quieren ser jugadores de Tercera División tienen que repetir una y otra vez el esfuerzo, que en ocasiones deben alejarse de la pelota e ir a la segunda jugada… Es un trabajo muchísimo más mental que táctico; de convicción. Y ahí, obviamente, te da la vida que haya un resultado. Esta semana Álvaro estará convencido de su carrera por el carril porque el otro día dio de esa forma la asistencia que valió la victoria”.

La importancia del contexto

No es esta la primera vez que Diego dispone al equipo en un 5-3-2, pero entiende que en el Silva encaja especialmente bien y en otros sitios no lo haría. “Lo utilicé por fases en el Paiosaco, pero estoy convencido de que si hago este planteamiento en otros de mis clubes y empato, salgo del campo a ‘gorrazos’. O incluso aunque gane. Hay clubes que te permiten cosas y otros que no, siempre dentro de la libertad que tiene el entrenador”, apunta.

“Según la grada, hay cosas que no se permiten. Aquí se premia mucho el sacrificio, el trabajo, el bloque y que todos vayan a una, más que dar cuatro pases seguidos. El entrenador tiene que leer dónde está, qué le gusta al jugador, al que va al campo… A mí no me cuesta nada, he jugado de muchas formas. Depende mucho del tipo de jugadores; en el Silva, por ejemplo, no puedo pedir a la defensa que esté a 50 metros de la portería o a los delanteros que caigan a banda, porque no tengo ese tipo de futbolistas”, añade.

Con el mercado cerrado salvo gran sorpresa, Diego tiene el foco única y exclusivamente en la competición y señala los equipos ante los que cree que competirán. “Hubo decisiones difíciles como las marchas de Pablo Rubio, Álex Pérez o Covelo y después no tuvimos suerte a la hora de reforzarnos, bien porque el jugador no dio el paso o porque el club de origen no facilitó la salida. Pero es pasado, ahora nos tenemos que centrar en quedar campeones en una Liga de cinco equipos: Viveiro (21 puntos), Cambados (18), Noia (17), Silva (15) y Barbadás (15)”. De esa forma se cubrirían ante un posible descenso más por arrastre.

Por último, el coruñés tiene buenas palabras hacia su exequipo, un Sigüeiro que con 16 puntos de los últimos 21 ha logrado salir de la zona de descenso en Preferente: “Sigo teniendo relación con el grupo. Trabajan genial, la estructura del club es fantástica y tenían que llegar los resultados sí o sí porque los chicos tienen talento. Era cuestión de meter 7 un día, como hicieron recientemente. En pretemporada alucinaba con el potencial técnico, creía que íbamos a luchar por el playoff. Me di un buen golpe porque no éramos capaces de competir por oficio, pero estoy muy contento con la progresión que están mostrando”.

En cierto modo, siguen caminos paralelos. Su presente ahora es un Silva con el que le quedan catorce finales por delante. El premio es suculento, la decimosegunda permanencia consecutiva en Tercera. Lo logren o no, seguirá Diego Armando.