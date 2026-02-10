Marte y San Tirso protagonizan un atípico duelo de Copa de A Coruña
Ambos llegaron a un acuerdo para adelantar la fecha del duelo, que se disputará este martes en el feudo de los visitantes al no haber disponiblidad de campos en la ciudad
Un atípico Marte-San Tirso (O Monte, 20.45 horas) abre este martes la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de A Coruña. La fecha prevista para esta ronda es el día 17 de este mismo mes, pero el conjunto coruñés y el de Abegondo llegaron a un acuerdo para adelantar la fecha del duelo y, en consecuencia, se disputará en el feudo de los visitantes.
Hace unos días el Marte se puso en contacto con el San Tirso para explorar un cambio de fecha, ya que no querían disputar el partido en A Torre coincidiendo con la festividad del Martes de Carnaval. Desde el conjunto visitante accedieron y el equipo herculino procedió a buscar campo, pero no había disponibilidad en la ciudad, por lo que se jugará en O Monte.
El Marte, undécimo en el grupo 1 de Primera Futgal, se presenta en dieciseisavos tras eliminar al Mesía en la primera ronda; mientras que el San Tirso, cuarto clasificado de Preferente Norte, dio cuenta del Galicia Gaiteira.