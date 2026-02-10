Marte y San Tirso protagonizan un atípico duelo de Copa de A Coruña

Denis, delantero del San Tirso, en un partido de Liga disputado en O Monte CARLOTA BLANCO

Un atípico Marte-San Tirso (O Monte, 20.45 horas) abre este martes la ronda de dieciseisavos de final de la Copa de A Coruña. La fecha prevista para esta ronda es el día 17 de este mismo mes, pero el conjunto coruñés y el de Abegondo llegaron a un acuerdo para adelantar la fecha del duelo y, en consecuencia, se disputará en el feudo de los visitantes.

Las cinco grandes sorpresas de la primera ronda en la Copa de A Coruña Más información

Hace unos días el Marte se puso en contacto con el San Tirso para explorar un cambio de fecha, ya que no querían disputar el partido en A Torre coincidiendo con la festividad del Martes de Carnaval. Desde el conjunto visitante accedieron y el equipo herculino procedió a buscar campo, pero no había disponibilidad en la ciudad, por lo que se jugará en O Monte.

El Marte, undécimo en el grupo 1 de Primera Futgal, se presenta en dieciseisavos tras eliminar al Mesía en la primera ronda; mientras que el San Tirso, cuarto clasificado de Preferente Norte, dio cuenta del Galicia Gaiteira.