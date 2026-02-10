La eterna montaña rusa del Bergantiños

Imagen del Bergantiños-Marino, correspondiente a la vigésima jornada RAÚL LÓPEZ

Son ya 56 los partidos que ha disputado el Bergantiños en Segunda Federación desde que en la temporada 2023-24 se ganó su derecho a regresar. Sus números —22 victorias, 14 empates y 20 derrotas— evocan un camino muy regular, pero nada más lejos de la realidad. El conjunto carballés está inmerso en una sucesión de rachas —positivas y negativas— que le mantienen en posiciones cómodas de la clasificación. Le sirve para conseguir el objetivo de la permanencia, que no es poco, pero necesita cortar los prolongados momentos bajos si quiere pelear por jugar los playoffs de ascenso.

El Bergantiños se congela bajo la nieve en Astorga (3-0) Más información

La temporada pasada, con Jorge Cuesta como entrenador, el Bergantiños terminó en octava posición con trece triunfos, ocho empates y trece derrotas. Un equilibrio total que se plasmó también en el apartado de goles, con 50 a favor y 47 en contra. En esta, con Simón Lamas en el banquillo, el equipo lleva nueve victorias, seis igualadas y siete partidos perdidos (23 tantos marcados y 20 encajados). Una trayectoria ligeramente mejor que tiene su traducción en un séptimo puesto.

El inicio del curso 2024-25 no pudo ser más esperanzador al tratarse el Bergan de un recién ascendido. Al término de la novena jornada, con solo una derrota en el casillero, el equipo se encontraba en cuarta posición (16 puntos) y ya tenía un buen colchón sobre la zona de descenso. Justo en esa fecha logró además un meritorio triunfo por 2-1 ante el Real Ávila, club que terminó entre los cinco primeros clasificados.

A partir de ahí, el conjunto carballés entró en un prolongado bache que hizo temer por su permanencia en la cuarta categoría del fútbol español. Más allá de un convincente triunfo ante el Fabril, el Bergan solo pudo vencer dos encuentros de trece y entre la 18ª y la 22ª jornada encadenó cinco derrotas consecutivas. La derrota ante el Llanera le mandó por primera vez a los puestos de descenso directo a Tercera, por lo que urgía una reacción.

No se puso nervioso el club, que confió en todo momento en su entrenador y la situación dio un giro de 180 grados. Seis triunfos consecutivos ante Salamanca UDS (2-1), Laredo (0-1), Gimnástica de Torrelavega (2-0), Real Ávila (0-1), Valladolid Promesas (3-2) y Compostela (0-2) le permitieron escalar de la decimocuarta a la sexta posición. La permanencia estaba asegurada y tocaba soñar con un playoff que veían a solo dos puntos.

Pero la buena dinámica tocó a su fin y el equipo no ganó ninguno de sus siguientes cinco encuentros. Pudo hacerlo al menos en el último, ante el Rayo Cantabria (1-2), para cerrar en el Top 8 de la clasificación y asegurar la presencia en la Copa del Rey.

Otro gran inicio

Pese a sumar un punto en los dos primeros partidos, el inicio de Liga volvió a ser bueno para el Bergantiños en esta temporada 2025-26. Los de As Eiroas encadenaron nueve partidos sin conocer la derrota y ocuparon zona de playoff entre la séptima y la undécima jornada.

El adiós al Top 5 coincidió con la derrota ante la UD Ourense, algo que enlazó con los tres últimos partidos de la dinámica positiva, que habían terminado en empate a cero. Una nueva caída ante el Oviedo Vetusta significó, por tanto, el quinto encuentro sin vencer.

Tras ello, una nueva época de bonanza. La Gimnástica Segoviana (3-1), el Lealtad (0-1) y el Sámano (1-0) cedieron de forma consecutiva ante los de Simón Lamas y el equipo terminó 2025 de nuevo en puestos de promoción.

Donde no están saliendo tan bien las cosas es en el inicio de 2026, con solo un triunfo en los seis partidos que han disputado. La victoria del pasado 31 de enero frente al Langreo sirvió como acicate, pero el Bergan volvió a la senda de la derrota frente al Atlético Astorga (3-0) en un partido marcado por una intensa nevada.

Este domingo, ante el Rayo Cantabria en As Eiroas (17.00 horas), todo puede cambiar de nuevo para un Bergantiños que ha demostrado ser capaz de encadenar muchos resultados positivos cuando las sensaciones le acompañan.