Hicham Ouali (Visantoña): "Este año ascendemos seguro"

Hicham Ouali posa con la camiseta del Visantoña CEDIDA

Hicham Ouali (Alhucemas, Marruecos, 1998) es uno de los jugadores más destacados del Visantoña, equipo del grupo 3 de Tercera Futgal que está realizando una gran temporada y apunta al ascenso. Esta es ya su quinta temporada en el fútbol coruñés, con el Torre y el Atlético San Pedro como exequipos.

Vienen de ganar 9-1 al Coirós, pero aunque parezca mentira no fue tan sencillo.

Sufrimos mucho en la primera parte con el viento y tuvimos un penalti en contra con 0-0. Pudimos marcar el primero justo antes del descanso y luego salimos con muchas ganas de marcar goles.

Va camino de su temporada más goleadora. Lleva diez y su récord es trece.

A ver qué pasa (risas).

Lo que tienen es muy repartido el gol. Otros dos compañeros también han hecho nueve tantos en Liga.

Sí, Santaia y Brais. Son dos muy buenos delanteros.

¿Cómo se definiría?

Puedo jugar en cualquier posición, pero prefiero en el centro del campo. Corto muchos balones, intento ayudar a los delanteros con pases y también puedo aportar goles

¿Prefiere dar una asistencia o marcar un gol?

Un gol, como todo el mundo (risas).

Son líderes con cinco puntos de ventaja sobre el Teixeiro y parecen los favoritos para esa plaza de ascenso directo. ¿Confía en lograrlo?

Sí, este año seguro que sí. Cien por cien. Hay que subir, que el año pasado tuvimos muchos fallos en los últimos partidos tras hacerlo muy bien ya. Todavía no han perdido en lo que va de temporada.

Tuvieron en el Boimorto —Primera Futgal— un duro rival en la Copa de A Coruña, pero acabaron celebrando.

Entramos sin confianza y con bastantes rotaciones, pero pudimos igualar el 0-2 y empatar en penaltis.

Ahora no será nada fácil ante el Victoria, de Preferente.

Creo que no podré estar. Por el trabajo me queda complicado aunque sea festivo. Será difícil, pero intentaremos pasar.

¿En qué equipos había jugado en Marruecos?

Allí no jugué tanto. Solo con mis colegas.

¿Quién le convenció para jugar aquí en un equipo?

Un amigo. Estaba jugando en un campo y me vio y me dijo que si quería me pasaba el número de Pepe Cano, entrenador del Torre en 2022. Fui de prueba y me quedé.

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Mi compañero Bader, que suele jugar en el medio conmigo y con David Louro.