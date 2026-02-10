Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Concello de A Coruña cierra este miércoles las instalaciones deportivas al aire libre

La decisión del consistorio tiene que ver con la alerta naranja por viento

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/02/2026 21:36
Instalación del Elviña Grande
Instalación del Elviña Grande
CARLOTA BLANCO
El Concello de A Coruña ha comunicado que las instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerradas este miércoles. La decisión tiene que ver con la alerta naranja por viento en un nuevo día complicado para la ciudad en lo meteorológico. 

El cierre afecta a todos los recintos deportivos y espacios municipales al aire libre desde primera hora de la mañana y se mantendrá durante toda la jornada del miércoles. La medida responde a la alerta activada por las autoridades —también hay avisos por lluvias y olas— y busca evitar riesgos para los usuarios. Desde el Concello piden extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencias. 

Esta es la tercera suspensión en el plazo de pocas semanas, pues no hubo actividad deportiva ni el jueves 22 de enero ni el sábado 24 de ese mismo mes a causa del tren de borrascas que está afectando a Galicia en este inicio de 2026. Entonces quedó aplazado el Montañeros-Racing de Santander de la División de Honor Juvenil.

