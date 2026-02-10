Cómodo triunfo del San Tirso ante el Marte

Antón Cambeiro, centrocampista del San Tirso, durante el partido PATRICIA G. FRAGA

El San Tirso logró el pase a los octavos de final de la Copa de A Coruña tras imponerse con comodidad al Marte (0-5) en un partido que tuvo la particularidad de disputarse en O Monte, feudo de los visitantes. Xian, por partida doble, Rachón, Carlos Díaz y Denis fueron los goleadores de un choque que quedó resuelto antes del descanso.

El Marte —Primera Futgal— partió con un once formado por: Cuervo; Javi Barral, Pedrós, Lopito, Pablo Prado, Samu Prado; Chori, Pintos, Piña; Andresín, Gabri.

Por su parte, el San Tirso —Preferente— jugó de inicio con: Lameiro; Casariego, Lago, Pablo Vigo, Gamallo; Christian Rey, Antón Cambeiro; Mario Seoane, Carlos Díaz, Xian Alvite; Rachón.

En la siguiente ronda, que se disputará el 19 de marzo, el equipo entrenado por Fabio Rodríguez se medirá al vencedor del Vizoño-Queixas, duelo entre equipos de Primera Futgal que tendrá lugar el próximo martes. Será ese día cuando se complete todo el cuadro de octavos.