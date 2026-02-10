Mi cuenta

O Noso Fútbol | Copa de A Coruña

Cómodo triunfo del San Tirso ante el Marte

El equipo de Abegondo derrotó a los coruñeses y se enfrentará en octavos al vencedor del Vizoño-Queixas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/02/2026 22:57
Antón Cambeiro, centrocampista del San Tirso, durante el partido
Antón Cambeiro, centrocampista del San Tirso, durante el partido
PATRICIA G. FRAGA
El San Tirso logró el pase a los octavos de final de la Copa de A Coruña tras imponerse con comodidad al Marte (0-5) en un partido que tuvo la particularidad de disputarse en O Monte, feudo de los visitantes. Xian, por partida doble, Rachón, Carlos Díaz y Denis fueron los goleadores de un choque que quedó resuelto antes del descanso.

El Marte —Primera Futgal— partió con un once formado por: Cuervo; Javi Barral, Pedrós, Lopito, Pablo Prado, Samu Prado; Chori, Pintos, Piña; Andresín, Gabri. 

Denis, delantero del San Tirso, en un partido de Liga disputado en O Monte

Marte y San Tirso protagonizan un atípico duelo de Copa de A Coruña

Más información

Por su parte, el San Tirso —Preferente— jugó de inicio con: Lameiro; Casariego, Lago, Pablo Vigo, Gamallo; Christian Rey, Antón Cambeiro; Mario Seoane, Carlos Díaz, Xian Alvite; Rachón. 

En la siguiente ronda, que se disputará el 19 de marzo, el equipo entrenado por Fabio Rodríguez se medirá al vencedor del Vizoño-Queixas, duelo entre equipos de Primera Futgal que tendrá lugar el próximo martes. Será ese día cuando se complete todo el cuadro de octavos.

