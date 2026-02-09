Moure: "Queríamos limpiar la vergüenza de la semana anterior"

"Teníamos que aguantar. Había que saber sufrir, porque los de abajo están ganando y si no, nos íbamos a descolgar mucho", resume José Moure (A Coruña, 1997), centrocampista del Silva. La victoria ante el Somozas (1-0) ha caído como agua de mayo para un equipo que llevaba demasiados golpes a la espalda entre los puntos que dejó escapar últimamente y el severo correctivo que se llevó en el derbi ante el Montañeros. Por ello, este triunfo ante el cuarto clasificado sirve como confirmación para algo que sospechaba el ex del Arteixo: "No somos tan malos como para quedarnos últimos sin opciones de nada…". Todo lo contrario, están muy vivos. A tres puntos de la zona de permanencia.

Fue un partido muy trabajado en el que la clave estuvo en la solidez. "Creo que no tuvimos ni un solo error. Si acaso, la expulsión, pero es algo que te puede pasar. El equipo mostró un carácter muy bueno y demostró que cree de verdad en lo que estamos haciendo, que podemos salvar esta situación. Y el gol de Iago es de crack", apunta.

Y es que el Silva aprovechó la que tuvo y no concedió prácticamente nada a uno de los mejores equipos de la Liga. En esto último tuvo que ver la resistencia de los últimos minutos con jugadores que entraron muy enchufados desde el banquillo. "Carro entró muy bien y nos dio muchísimo trabajo; Rodri Alonso aportó experiencia e hizo un trabajo brutal jugando de mediocentro; y Bili, otro veterano, acabó de central", reflexiona un Moure que es uno de los jugadores con más experiencia del equipo a sus 28 años.

El riesgo para los coruñeses estaba en descolgarse en la clasificación y dejar de creer en un fútbol que les había acercado muchas veces al resultado: "El Boiro te gana en el 85, el Viveiro te marca en el último minuto de la primera parte, contra el Gran Peña pagas la expulsión y te remontan, en Noia fallas alguna muy clara y un penalti, ante el Arteixo se te van dos puntos al final, el Arosa te gana en el 90 después de marcar tú y que te lo anulen… Son muchos puntos que pierdes y que, echando cuentas, estás fuera. Estabas compitiendo muy bien, pero cometimos errores de juventud y las dinámicas en el fútbol te entierran".

Lo vivo mucho; cuando pierdo, me cuesta dormir"

La sensación en el derbi coruñés fue que el Silva había acusado el golpe y los momentos posteriores a la derrota por 4-1 fueron duros para Moure, que no pone paños calientes a la actuación del equipo aquel día. "Para el vestuario, el golpe más duro fue ese. Ante el Arosa nos quedamos con la sensación de haber competido de tú a tú ante un rival muy potente, pero contra el Montañeros tuvimos cuatro errores y la sensación de que si querían apretar, nos metían seis. De no saber cómo competir ese partido en un campo tan grande. Al acabar se me cayeron las lágrimas de rabia e impotencia. De hecho, no entré al vestuario y me quedé fuera con mi novia y mis padres, pensando que estábamos muy lejos", enfatiza.

Una semana diferente

Comenzó entonces una nueva semana, con el partido contra el Somozas por delante, y el objetivo del entrenador fue simplificar. "Siempre le dedicamos más de media hora a ver al rival, qué vamos a hacer… Pero esta vez Diego dijo: ‘Chavales, vamos a trabajar en nosotros. Vamos a creer en nosotros, que no estamos tan lejos como parece’. Queríamos limpiar la vergüenza que habíamos hecho la semana anterior, porque al final tú llevas doce temporadas en Tercera y ellos, que son recién ascendidos, te pegan una paliza. Y tratamos de hablar todos e intentar corregir unos errores que los veías y decías: ‘¿De verdad tenemos nivel para Tercera?’. No hubo vídeo del Somozas; la semana fue única y exclusivamente para eso", detalla.

Moure vive por y para el deporte. Es entrenador personal y su profesión le hace estar recordando constantemente el resultado del domingo: "Lo vivo mucho; cuando pierdo me cuesta dormir. Y además me toca estar recordando toda la semana cómo ha sido el resultado, porque las personas a las que entreno me preguntan qué tal ha ido. Si el resultado es negativo, mi semana empieza el jueves, que es cuando ya empiezan las segundas sesiones", bromea.

Cómodos en el 3-5-2

Otro aspecto importante es el táctico, donde la vuelta al 3-5-2 les sentó de maravilla. "Por el perfil de nuestros jugadores y con el tipo de delantero que tenemos ahora, es el esquema que más resultados nos está dando. Sirve para que Parafita tenga vuelo en el carril izquierdo; lo mismo por derecha con Bili o Álvaro… Y con dos puntas de referencia podemos estar más agrupados atrás, que al final la Tercera División es no encajar", indica.

Así parece que seguirá transitando el equipo por un bloque de partidos muy complicado. "En la primera vuelta solo pudimos sacar un punto en los cinco duelos iniciales ante equipos de la zona alta. Ahora ya llevamos tres y a ver cómo se nos dan Estradense y Compostela. Son cinco jornadas muy duras y el objetivo es llegar vivos a los duelos directos. Y a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera", cierra Moure.

Los entrenadores

El técnico Diego Armando García dejó también su valoración de la importante victoria: "Por planteamiento y rendimiento de mi equipo, este partido no ha distado mucho de los últimos vistos en A Grela. Estábamos cerca de la victoria y esta vez tocó ganar. Orgulloso del trabajo de los jugadores y sobre todo contento por ellos; se lo merecían. Es un refuerzo importante para lo que viene".

En otro de los duelos de la jornada, el Arteixo cedió por 2-0 ante el Alondras y su entrenador Alejandro Expósito, ‘Posi’, aboga por utilizar la rabia para traducir las buenas sensaciones en puntos. "Es difícil hacer tantas cosas bien y generar tantas ocasiones claras de gol como hicimos el domingo y no sacar los tres puntos", sintetiza.

"El Alondras tuvo una ocasión en la primera parte y nos penalizó con gol. El otro fue en una contra en el sexto minuto de descuento, cuando estábamos volcados. Nosotros contamos muchísimas ocasiones contra el portero y con remates francos; es un milagro que no entrara ni una. Jugamos prácticamente todo el partido en campo rival, robamos muy rápido y dominamos por completo; fue de los partidos más completos de la temporada, pero un día más no estuvimos acertados en el área rival. El día que empecemos a estarlo…", continúa.

"Los puntos que tenemos y estar en media tabla no reflejan todo lo que hacemos para sumar mucho más. Por merecimientos deberíamos tener muchos más puntos, pero esto es parte del fútbol… Sabemos que estamos en el buen camino y nos tiene que enrabietar para seguir buscando sumar de tres en tres cada finde", finaliza Posi.

Por su parte, Jairo Arias considera justo el punto obtenido por su Montañeros en Barreiro ante el Gran Peña: "Fuimos de menos a más en la primera parte y en la segunda dominamos totalmente. Es un empate justo, porque en cuanto a ocasiones ambos disfrutamos de dos claras. Toca seguir trabajando, que aún queda mucho, y la línea de esfuerzo debe ser esta".