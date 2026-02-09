Galicia se enfrentará a Canarias en las semifinales nacionales de la Copa de Regiones

Galicia superó a Asturias en A Malata a finales de enero DANIEL ALEXANDRE

La selección gallega ya conoce su rival para las semifinales de la Copa de Regiones de la UEFA (Fase Nacional). El combinado dirigido por Manolo García se enfrentará a Canarias en Terrassa (Cataluña), localidad elegida para acoger la final a cuatro. Dicho encuentro será el viernes 27 de febrero y el posible partido por el título el domingo 1 de marzo ante el vencedor del Cataluña-Navarra.

Galicia accedió a esta instancia gracias a un golpe de fortuna en la fase de grupos y a su buen hacer en la ronda de cuartos de final. Ante Andalucía y Castilla y León solo pudo sumar un punto, pero una alineación indebida de los primeros le dio el pase como primera de grupo a la llamada Fase Intermedia. Y ahí no dio opción a Asturias (3-0) en A Malata. Achore Sánchez, lateral derecho del Montañeros, tuvo participación en los tres encuentros.

Por su parte, el combinado canario superó la fase de grupos como primer clasificado tras vencer a Extremadura (2-0) y empatar sin goles ante Aragón. En cuartos de final, en partido disputado en Santa Cruz de Tenerife el resultado fue de 3-0 ante La Rioja.

El vencedor de la Fase Nacional ganará un billete para la Fase Europea 2026-27, donde ya está confirmado que el representante de España participará directamente en la Fase Intermedia en el quinto de los ocho grupos de cuatro equipos. Sus rivales serán una región de Hungría, Israel y Letonia y los partidos se disputarán entre el 21 de agosto y el 4 de diciembre de este mismo año. Solo avanzará a la Fase Final (tendrá lugar en junio o principios de julio de 2027 en uno de los países clasificados) el vencedor de cada grupo.