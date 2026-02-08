Mi cuenta

O Noso Fútbol | Tercera Federación

Valioso empate de un Montañeros que iguala la puntuación del quinto

Los coruñeses igualaron a un gol en Barreiro ante el Gran Peña y siguen en la zona noble de la clasificación

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/02/2026 20:03
Pape, delantero del Montañeros, durante el partido disputado en Barreiro
Pape, delantero del Montañeros, durante el partido disputado en Barreiro
DIARIO ATLÁNTICO
Empate del Montañeros ante el Gran Peña (1-1). El equipo coruñés suma de esta forma un punto que le deja séptimo, con los mismos puntos que un Boiro que marca la zona de playoff de ascenso. 

Moure y Seydi, durante una acción del partido

El Silva de siempre para seguir creyendo en la permanencia (1-0)

El partido tuvo alternativas, por lo que la igualada se puede considerar justa. Comenzó mandando el Gran Peña, pero el equipo coruñés igualó la contienda a partir del primer cuarto de hora. Fue sobre el minuto 30 cuando Otero puso el 0-1 con una vaselina que sirvió para batir a Andrés. No duraría mucho la alegría al Monta, pues poco después del saque de centro llegó el empate, a través de un saque de falta que no pudo despejar la zaga morada y que aprovechó Coira para embocar. 

El Montañeros fue de menos a más en el partido y jugó en campo rival durante una segunda mitad en la que los vigueses apenas pudieron amenazar a través de un par de transiciones. En lo que se refiere a las ocasiones, hubo siempre equilibrio.

En corto

Alondras-Atlético Arteixo (2-0): En otro de los partidos del día, el Arteixo se fue de vacío y continúa sin poder encadenar dos victorias consecutivas. Guille hizo el primer tanto a los diez minutos y Joel sentenció en el añadido de la segunda mitad.

