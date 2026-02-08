Valioso empate de un Montañeros que iguala la puntuación del quinto

Pape, delantero del Montañeros, durante el partido disputado en Barreiro DIARIO ATLÁNTICO

Empate del Montañeros ante el Gran Peña (1-1). El equipo coruñés suma de esta forma un punto que le deja séptimo, con los mismos puntos que un Boiro que marca la zona de playoff de ascenso.

El partido tuvo alternativas, por lo que la igualada se puede considerar justa. Comenzó mandando el Gran Peña, pero el equipo coruñés igualó la contienda a partir del primer cuarto de hora. Fue sobre el minuto 30 cuando Otero puso el 0-1 con una vaselina que sirvió para batir a Andrés. No duraría mucho la alegría al Monta, pues poco después del saque de centro llegó el empate, a través de un saque de falta que no pudo despejar la zaga morada y que aprovechó Coira para embocar.

El Montañeros fue de menos a más en el partido y jugó en campo rival durante una segunda mitad en la que los vigueses apenas pudieron amenazar a través de un par de transiciones. En lo que se refiere a las ocasiones, hubo siempre equilibrio.

Alondras-Atlético Arteixo (2-0): En otro de los partidos del día, el Arteixo se fue de vacío y continúa sin poder encadenar dos victorias consecutivas. Guille hizo el primer tanto a los diez minutos y Joel sentenció en el añadido de la segunda mitad.