La previa | Ganar es el único camino para el Silva

Domingo intenso de Tercera Federación. El Silva tiene un duelo capital en su lucha por eludir el descenso; mientras que Arteixo y, sobre todo, Montañeros, ven cerca la posibilidad de pisar zonas privilegiadas de la clasificación.

Silva-Somozas (A Grela, 12.30 horas)

Las sensaciones ya no sirven de mucho. El Silva necesita cómo el comer una victoria si no quiere ir viendo como se le esfuman las opciones de salvar la categoría y la de esta mañana, ante el Somozas, aparece como una oportunidad para recuperar la fe.

Situado en la penúltima plaza, a seis puntos de la permanencia, el Silva llevaba una serie de actuaciones positivas en las que el resultado no premiaba su esfuerzo y fútbol. Sí vio castigado su mal partido en defensa ante el Montañeros con un claro 4-1, por lo que le urge recuperar la buena línea de juego y esperar que esta vez la fortuna esté de su lado.

Enfrente estará un Somozas que ocupa la tercera posición y ha dejado atrás su primer momento de dudas del curso, que llegó al sumar cinco puntos de 18 entre la décima y la decimoquinta jornada. A partir de ahí, triunfos ante Barco, Boiro y Cambados, y empate frente al Céltiga para demostrar que su candidatura a jugar los playoffs de ascenso va en serio. No en vano, cuenta con seis puntos de margen sobre el sexto clasificado.

Bajas delicadas

Diego Armando García, entrenador del Silva, deberá romperse la cabeza para formar el once al tener cinco bajas, varias de ellas de jugadores clave en sus esquemas. A las ausencias de Brais Lema y Ares, que ya no pudieron estar en el derbi, se suma el centrocampista Máquez, por una fractura en un dedo de la mano; el también mediocentro Carletto, por sanción; y el extremo Nico Mosquera, quien sufrió un esguince de tobillo. En los visitantes son baja Hugo, Moi y Berretta.

Por ello, es posible que el Silva parta con línea de cinco atrás de estar al 100% el central Nico Rosas. Eso daría toda la banda izquierda a Rodri Parafita y permitiría al equipo defender más junto, como pidió su entrenador, y jugar de la forma en que se encontró más cómodo durante el transcurso del derbi coruñés.

En ataque podría tener su oportunidad Joao como acompañante de Iago. Tendrán la tarea de resquebrajar a la segunda mejor defensa de la Liga, pues solo el Villalbés, con diez, lleva menos goles en contra que los trece del Somozas. En la primera vuelta, el resultado fue de 2-0.

Aún así, el Silva se centra en sí mismo. “Espero un equipo muy bien dotado técnicamente. Nosotros tenemos nuestra propia guerra: independientemente del rival, necesitamos la victoria para nuestra cabeza y esa inyección de energía que dan los puntos”, declaró Diego Armando a los medios del club en la previa del partido.

Alineaciones probables Silva: Minibugy - Adri Vázquez, Nico Rosas, Seydi - Bili, Baldo, Moure, Montero, Parafita - Joao Paulo, Iago Pérez

​Somozas: Iago - Guerrero, Santalla, Dopico, Cabarcos - Varela, Sanmartín - Aldán, Bellas, Iñaki - Cambón

Gran Peña-Montañeros (Barreiro, 16.00 horas)

Un pinchazo del Boiro ante el Barco, combinado con un triunfo en Barreiro ante el Gran Peña (16.00 horas) permitiría al Montañeros alcanzar un quinto puesto que son palabras mayores: zona de playoff de ascenso a Segunda Federación.

No mira la clasificación su técnico, Jairo Arias, que para este partido no podrá contar con el lateral izquierdo Pedro Barbolla, de quien espera su regreso para la próxima fecha; con el centrocampista Nano Varela, baja indefinida; ni con el atacante Sito País, baja de larga duración. Más ausencias aún tiene el Gran Peña, que pierde a Julius Avinu, Tyron William, Santi Taboada, Odilo Alonso y Marcos Fontán para este partido.

En el Montañeros no estará todavía el último fichaje, Pablo Rubio, que todavía debe coger rodaje para aportar al centro del campo.

Antes del partido, Jairo analizó al rival (en la ida quedaron 1-1), undécimo clasificado: “Es uno de los equipos de la Liga, junto al Céltiga, que más me gusta en el momento con balón. Hacen cosas diferentes al resto en cuanto a comportamientos y movilidades. Ambos vamos a querer la posesión y el que la tenga va a poder hacer más daño al rival”.

Alineaciones probables Gran Peña: Andrés - Álex Vila, Diego Cantero, Matías Delicado, Mateo - Antón de Vicente, André - Marcos, Fran López, Coira - Amet



​Montañeros: Marcos - Achore, Longueira, Iago López, Ogando - Balsa, Carreira, Dani Fernández - Otero, Pape, Cano

Alondras-Atlético Arteixo (Iago Aspas Juncal, 12.00 horas)

El Atlético Arteixo cuenta con seis puntos de margen sobre la zona de descenso, pero no descarta mirar a una zona de playoff que ve a cinco puntos. Para ello necesita un salto que pasa por encadenar dos victorias por primera vez en la temporada y tiene una nueva oportunidad en su visita al Alondras (Iago Aspas Juncal, 12.00 horas), que le venció 0-4 al inicio de temporada.

Posi, entrenador del Arteixo, no podrá contar con el lateral derecho Moreta, el central Agulló —autor de dos goles la pasada jornada— y el polivalente Fer, baja de larga duración. El Alondras solo tiene fuera a Adri Hernández, que vio una roja ante el Noia.

