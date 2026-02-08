Mi cuenta

O Noso Fútbol | Primera Futgal

La jornada | El Olímpico remonta al Torre y sigue su escalada

Carral y Meicende no fallan en su duelo por el liderato; mientras el Sporting Coruñés sale del descenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/02/2026 21:48
Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde
Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde
El Olímpico, equipo más en forma de las últimas jornadas en el grupo 1 de Primera Futgal, mantiene su trayectoria al alza tras vencer al Torre (1-2). Su cuarto triunfo consecutivo llegó con goles de Maka y Abel en el añadido y se sitúan séptimos, a cuatro puntos de un Galicia Mugardos que marca la zona de promoción tras vencer, también en el alargue, al Ural Español (1-2)

Saúl Romay, durante un Imperátor-Montañeros de la Copa de A Coruña 2023-24

Un cruzado roto después, el olfato goleador de Saúl Romay sigue intacto

Más información

Los verdes están ahora en zona de descenso, de donde sale el Sporting Coruñés, quien también venció pasado el minuto 90. En su caso, al Eume (2-3) con doblete de Agus Ávila y un tanto postrero de Ricoy. 

Se está metiendo en muchos problemas el Oza Juvenil, que cedió por un contundente 1-6 ante un Sporting Meicende que sigue a dos puntos del líder Carral, que hizo los deberes ante el Relámpago (1-0)

Otros resultados de la jornada fueron: Sporting Cambre-Marte (3-1), Perlío-Imperátor (3-1), Cedeira-Meirás (2-2) y Orillamar-As Pontes (3-0).

