La jornada | El Olímpico remonta al Torre y sigue su escalada

Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde

El Olímpico, equipo más en forma de las últimas jornadas en el grupo 1 de Primera Futgal, mantiene su trayectoria al alza tras vencer al Torre (1-2). Su cuarto triunfo consecutivo llegó con goles de Maka y Abel en el añadido y se sitúan séptimos, a cuatro puntos de un Galicia Mugardos que marca la zona de promoción tras vencer, también en el alargue, al Ural Español (1-2).

Los verdes están ahora en zona de descenso, de donde sale el Sporting Coruñés, quien también venció pasado el minuto 90. En su caso, al Eume (2-3) con doblete de Agus Ávila y un tanto postrero de Ricoy.

Se está metiendo en muchos problemas el Oza Juvenil, que cedió por un contundente 1-6 ante un Sporting Meicende que sigue a dos puntos del líder Carral, que hizo los deberes ante el Relámpago (1-0).

Otros resultados de la jornada fueron: Sporting Cambre-Marte (3-1), Perlío-Imperátor (3-1), Cedeira-Meirás (2-2) y Orillamar-As Pontes (3-0).