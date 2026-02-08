Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Preferente Futgal

La jornada | El Betanzos se mantiene en playoff pese a perdonar al Sigüeiro

Los del García Hermanos fallaron un penalti en la última jugada, pero el Sofán continúa a dos puntos tras empatar en Miño

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/02/2026 22:38
Javi Fernández, jugador del Betanzos, en el duelo ante el Sigüeiro disputado en el García Hermanos
Javi Fernández, jugador del Betanzos, en el duelo ante el Sigüeiro disputado en el García Hermanos
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Tras un sábado que dejó el triunfo del Victoria ante O Val y la derrota del Órdenes en el campo del Lalín, el domingo completó la 21ª jornada del grupo Norte de Preferente

Pastur, mediapunta del Órdenes, durante una acción del partido ante el Lalín

El Órdenes cede ante el líder y el Victoria aleja la zona roja

Más información

Puebla-San Tirso (3-1): Los de Abegondo dejaron escapar la opción de escalar a la tercera posición. La primera mitad estaba siendo buena, pero una falta en campo propio acabó en un mano a mano que resolvió Chiño. En la segunda mitad Edu Abeijón aprovechó otro error de los verdes, que encajaron el tercero cuando ya estaban muy volcados. Xian puso el gol de un San Tirso que mantiene seis puntos de margen con el sexto clasificado.

Betanzos-Sigüeiro (0-0): El equipo del García Hermanos se estrelló una y otra vez contra la zaga del filial del Compos y su portero Pablo Álvarez. En el último minuto desaprovechó un penalti, pero mantiene la quinta posición con dos puntos de distancia sobre el Sofán. 

Miño-Sofán (1-1): Y es que el conjunto carballés también igualó, en su caso en Gallamonde. Rubén Lozano hizo el gol local nada más empezar el partido aprovechando un error en salida de balón y Marcos Montero empató en el ecuador de la segunda mitad tras una buena jugada colectiva. El Miño se quedó con uno menos en el tramo final y ambos dispusieron de una oportunidad en el añadido. 

Dumbría-Paiosaco (0-2): Suma y sigue el Paiosaco, que todavía no se ha despegado en exceso de la zona roja por la alta puntuación de sus rivales, pero ya es décimo y no ve tan lejos al Betanzos. Ante el Dumbría golpeó por medio de Iván Amor, quien encontró la escuadra en una primera mitad con pocas ocasiones. Sufrió de lo lindo en el segundo acto, pero Josiño transformó un penalti provocado por Raña y aseguró la victoria.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Riki Rodríguez, en su debut con el Deportivo ante el Albacete

Riki Rodríguez, una 'estrella' por debajo del radar
Xurxo Gómez
Lucas Noubi durante el duelo con el Albacete

Las tres claves de Carlos Brizzola del Dépor-Albacete
Zeltia Regueiro
Una acción ofensiva de Toni Pérez durante el Liceo-Barça

El Liceo consigue el tercer doblete de su historia contra el Barça
Raúl Ameneiro
Victoria y O Val se enfrentaron en Leyma

Cómodo triunfo de un Victoria que sigue sin ver el necesario pinchazo de As Celtas B
Santi Mendoza