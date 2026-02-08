La jornada | El Betanzos se mantiene en playoff pese a perdonar al Sigüeiro

Javi Fernández, jugador del Betanzos, en el duelo ante el Sigüeiro disputado en el García Hermanos GERMÁN BARREIROS

Tras un sábado que dejó el triunfo del Victoria ante O Val y la derrota del Órdenes en el campo del Lalín, el domingo completó la 21ª jornada del grupo Norte de Preferente.

El Órdenes cede ante el líder y el Victoria aleja la zona roja Más información

Puebla-San Tirso (3-1): Los de Abegondo dejaron escapar la opción de escalar a la tercera posición. La primera mitad estaba siendo buena, pero una falta en campo propio acabó en un mano a mano que resolvió Chiño. En la segunda mitad Edu Abeijón aprovechó otro error de los verdes, que encajaron el tercero cuando ya estaban muy volcados. Xian puso el gol de un San Tirso que mantiene seis puntos de margen con el sexto clasificado.

Betanzos-Sigüeiro (0-0): El equipo del García Hermanos se estrelló una y otra vez contra la zaga del filial del Compos y su portero Pablo Álvarez. En el último minuto desaprovechó un penalti, pero mantiene la quinta posición con dos puntos de distancia sobre el Sofán.

Miño-Sofán (1-1): Y es que el conjunto carballés también igualó, en su caso en Gallamonde. Rubén Lozano hizo el gol local nada más empezar el partido aprovechando un error en salida de balón y Marcos Montero empató en el ecuador de la segunda mitad tras una buena jugada colectiva. El Miño se quedó con uno menos en el tramo final y ambos dispusieron de una oportunidad en el añadido.

Dumbría-Paiosaco (0-2): Suma y sigue el Paiosaco, que todavía no se ha despegado en exceso de la zona roja por la alta puntuación de sus rivales, pero ya es décimo y no ve tan lejos al Betanzos. Ante el Dumbría golpeó por medio de Iván Amor, quien encontró la escuadra en una primera mitad con pocas ocasiones. Sufrió de lo lindo en el segundo acto, pero Josiño transformó un penalti provocado por Raña y aseguró la victoria.