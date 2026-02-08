El Silva de siempre para seguir creyendo en la permanencia (1-0)

Moure y Seydi, durante una acción del partido JAVIER ALBORÉS

El Silva venció al Somozas (1-0) en un partido vital para sus opciones de permanencia en Tercera Federación. Un gol de Iago Pérez a los 66 minutos decantó un choque típico de A Grela, con mucho juego directo y una buena dosis de sufrimiento cuando los locales debieron resistir en los últimos minutos con un jugador menos. El conjunto de Diego Armando García queda a tres puntos de la salvación tras no jugar el Juventud Cambados ante el Compostela y la derrota del Noia.

Los coruñeses afrontaron el partido con tres novedades respecto al derbi de la pasada jornada ante el Montañeros. Bili dejó su lugar a Álvaro Rey, quien tuvo toda la banda derecha para él al pasar a jugar el equipo con 3-5-2, el esquema con el que más cómodo se ha sentido desde la llegada de Diego Armando. El técnico debía suplir las bajas de Máquez y Carletto y aprovechó la recuperación de Nico Rosas para situar a Moure en el centro del campo al lado de Álex Montero.

No pasó demasiado en una primera mitad en la que se dieron todos los ingredientes para que así fuera. El Silva —sus jugadores portaron un brazalete verde contra el cáncer— sabía que no podía repetir la actuación defensiva de hace siete días y optó por correr cero riesgos. El Somozas tiene eso en su ADN, como muestran los 20 goles a favor y 13 en contra con los que se presentó a este partido, correspondiente a la vigésima fecha.

Los herculinos se mostraron intensos desde el principio y tuvieron sus dos primeros acercamientos por medio de Álvaro Rey y Adri Vázquez. El carrilero disparó desviado desde fuera del área y el central cabeceó muy forzado en el segundo palo, sin problemas para Iago.

Pasado el cuarto de hora llegó la primera visitante, con un tiro desde la frontal de Asier que detuvo en dos tiempos Minibugy. Fue la única reseñable del Somozas hasta el descanso, algo en lo que tuvo mucho que ver el esfuerzo de los silvistas a la hora de evitar que pisaran zonas peligrosas. Si había alguna opción de contra cualquiera de los futbolistas se esforzaba en que no pasara a mayores. Un buen ejemplo fue el de Baldomar llegando a campo propio para recuperar. El sacrificio defensivo era innegociable esta mañana.

Quizá eso le penalizó en ataque, por aquello de la manta corta que es el fútbol, y solo un par de intentos de Joao sin peligro merecieron la categoría de acercamiento. El central Dopico estaba sujetando muy bien al brasileño, a quien buscaban una y otra vez en el juego directo. También en los clásicos saques de banda largos de Moure.

Durante los primeros minutos de la segunda parte el Somozas adelantó un poco sus líneas y jugó más en campo del Silva, pero seguían sin llegar verdaderas ocasiones de peligro. Era cuestión de tiempo, pues a los 55 minutos Cambón remató fuera en el área pequeña tras una buena jugada por banda derecha de Lucas Fanego.

Las arrancadas del ex del Viveiro ponían en algún aprieto a un Silva que necesitaba algo más en ataque. Para ello, Diego Armando tiró de uno de sus revulsivos habituales, Pablo Carro, quien debía servir de enlace con la delantera.

Acción de mucha calidad

Pero la acción clave del partido iba a nacer de una conducción por derecha de Álvaro Rey. El ex del Somozas sacó un centro al área que hizo bueno Iago Pérez. Control de espaldas y gol a la media vuelta con la zurda de un hombre que está sumando mucho desde su llegada.

Stili intentó cambiar las cosas con un triple cambio, mientras el Silva se blindaba con la entrada de Bili. En principio su entrada era para reforzar la banda derecha, pero terminó jugando de central ante la expulsión de Nico Rosas.

El argentino había completado un gran partido hasta que el exceso de ímpetu le llevó a ver dos rápidas amarillas por desplazar un balón e intentar evitar un saque de falta. Era un error más dentro de una temporada en la que el Silva está pagando caros este tipo de pecados, pero esta vez los diez hombres que quedaban sobre el césped no lo iban a permitir. “Quince minutos solo; vamos a morir aquí”, había expresado poco antes un Moure incansable en la disputa durante todo el choque.

Tocó sufrir, más por la sensación de peligro que por las ocasiones reales de un Somozas espeso. La mejor de los de Ferrolterra estuvo en un centro lateral de Cabarcos que remató forzado Sanmartín y se marchó junto al palo izquierdo de Minibugy. Cumplido el quinto minuto de descuento el Silva pudo celebrar una victoria importantísima. Vital.