Cómodo triunfo de un Victoria que sigue sin ver el necesario pinchazo de As Celtas B

Victoria y O Val se enfrentaron en Leyma

Cómodo triunfo del Victoria ante O Val (4-0) que sirve a las coruñesas para afianzarse en la segunda posición del grupo 1 de la Tercera Federación Femenina. Parecía un buen día para recortar distancia con el líder, As Celtas B, pero el filial olívico logró un triunfo de mérito ante el Bergantiños (0-1) y mantiene los cuatro puntos de margen en la pelea por ocupar la única plaza que da acceso al playoff de ascenso.

El encuentro quedó encarrilado a la media hora, cuando el Victoria ya tenía dos goles de ventaja gracias al acierto de Cascón y Maca. Con ese resultado se llegó al descanso y Ana Pereira, jugadora que da sus primeros pasos con el primer equipo, puso la sentencia a la vuelta de vestuarios. En el tramo final, un gol en propia puerta cerró el resultado.

En la próxima jornada, el Victoria visita al Lóstrego (tercer clasificado) y As Celtas B recibe al Friol, que ocupa la cuarta posición.