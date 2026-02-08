Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Tercera Federación Femenina

Cómodo triunfo de un Victoria que sigue sin ver el necesario pinchazo de As Celtas B

Las coruñesas golearon a O Val y el filial olívico logró un trabajado triunfo ante el Bergantiños

Santi Mendoza
Santi Mendoza
08/02/2026 22:43
Victoria y O Val se enfrentaron en Leyma
Victoria y O Val se enfrentaron en Leyma
GERMÁN BARREIROS
Cómodo triunfo del Victoria ante O Val (4-0) que sirve a las coruñesas para afianzarse en la segunda posición del grupo 1 de la Tercera Federación Femenina. Parecía un buen día para recortar distancia con el líder, As Celtas B, pero el filial olívico logró un triunfo de mérito ante el Bergantiños (0-1) y mantiene los cuatro puntos de margen en la pelea por ocupar la única plaza que da acceso al playoff de ascenso. 

Alba Martínez, durante un partido con el Atlético San Pedro

Alba Martínez: “Por bandas no, pero en zonas centrales juego en cualquier posición”

El encuentro quedó encarrilado a la media hora, cuando el Victoria ya tenía dos goles de ventaja gracias al acierto de Cascón y Maca. Con ese resultado se llegó al descanso y Ana Pereira, jugadora que da sus primeros pasos con el primer equipo, puso la sentencia a la vuelta de vestuarios. En el tramo final, un gol en propia puerta cerró el resultado. 

En la próxima jornada, el Victoria visita al Lóstrego (tercer clasificado) y As Celtas B recibe al Friol, que ocupa la cuarta posición.

