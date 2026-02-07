Tercer puerto del Tourmalet para el Órdenes en Lalín

Suso Lata durante un partido de esta temporada sanncfotografia

Órdenes y Victoria abren una inusual jornada de Preferente en la que sus dos duelos se disputan en sábado. Los primeros visitan al líder, el Lalín, y las cebras se miden a O Val.

Lalín-Órdenes

Manuel Cortizo, 16.15 horas

Tercer puerto del particular Torumalet con el que el Órdenes está dando la bienvenida al 2026. Tras ganar al Betanzos, la semana pasada cayeron con el Negreira y hoy visitan al líder, el Lalín, pero la cosa no acaba ahí, ya que la semana que viene juegan contra el Sofán. Para el choque contra el primer clasificado, Pery López no podrá contar por lesión con Jorge, Brais ni Román.

“Tenemos que volver a ser fiables defensivamente, que en el último partido no estuvimos todo lo contundentes que quisiéramos en área y el Negreira lo aprovechó. Va en lo que seamos capaces de hacer sin balón, si estamos bien, creo que vamos a estar en el partido. Cuanto más tiempo le aguantes al Lalín con un resultado justo o corto, estarás en el partido. Si se te empieza a ir, es un rival que en casa encaja muy poco”, analiza el técnico del Órdenes.

O Val-Victoria

O Cadaval, 17.00 horas

En busca de regresar a la regularidad, el Victoria visita hoy al penúltimo clasificado, O Val de Narón. Las cebras llegan al choque con hasta siete bajas en sus filas: Kike, Carballeira, Sergio, Vïctor, Carba, Adri Méndez y Bandera. “La clave es competir desde el minuto uno y sentir cómo todavía nos pica la derrota de la primera vuelta. Tenemos que ser intensos en los duelos, ser generosos en los esfuerzos y atacar en conjunto. También debemos prestar atención al balón parado”, afirma Miguel Taibo, técnico del Victoria.