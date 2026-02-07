Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Primera Futgal

Oportunidad para Sporting Coruñés e Imperátor de salir de los puestos de descenso

El Sporting Meicende sigue con su cacería particular al Carral por el liderato

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
07/02/2026 04:10
Sporting Coruñés - Carral
Sporting Coruñés - Carral
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Nueva jornada en Primera Futgal con partidos importantes para los equipos coruñeses. Imperátor y Sporting Coruñés tienen la posibilidad, dependiendo de otros resultados, de verse fuera de los puestos de descenso al acabar el fin de semana si ganan Perlío y Eume, respectivamente.

Imagen del Victoria-Paiosaco disputado el pasado domingo 25 de enero

Un descuido puede costar muy caro en Preferente

Más información

En esa zona roja quiere evitar meterse un Ural que recibe al Galicia Mugardos, tercer clasificado con una racha de cuatro partidos sin perder. También se acerca peligrosamente a esas posiciones el Oza Juvenil (cuatro puntos por encima), que tiene un compromiso más que complicado en casa contra todo un Sporting Meicende que sigue al acecho del primer puesto. Un liderato que ocupa el Carral dos puestos por encima de los de Maikel Naujoks. Mañana reciben en O Castro al Relámpago, que ha sumado siete puntos en las últimas tres jornadas.

Por su parte, el Orillamar esperará un favor del Ural y otro del Cedeira para intentar ser equipo de playoff al término de la jornada, para lo que deberán imponerse como locales al colista, As Pontes.

El fin de semana de los equipos coruñeses lo completan dos derbis. Sporting Cambre y Marte protagonizan uno de los duelos de la jornada con dinámicas muy diferentes para ambos. El Cambre ha empeorado prestaciones, mientras que el Marte lleva trayectoria ascendente en las últimas semanas. El duelo entre Torre y Olímpico, ambos separados por cuatro puntos en la tabla clasificatoria, termina de completar la jornada.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Zakaria Eddahchouri celebra su gol contra el Albacete, junto a Mario Soriano, en el 0-2 en el Carlos Belmonte del pasado 29 de noviembre

Eddahchouri vuelve para citarse con su última víctima
Israel Zautúa
Alberto Roldán lanza a portería contra Málaga

El OAR visita al Málaga y su portería de élite
Raúl Ameneiro
Manu Ferreiro, en el encuentro ante el Marino de Luanco en el Campo Arsenio Iglesias

La previa | Derbi gallego para seguir líder
Bea Arrizado
Suso Lata durante un partido de esta temporada

Tercer puerto del Tourmalet para el Órdenes en Lalín
Raúl Ameneiro