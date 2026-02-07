Oportunidad para Sporting Coruñés e Imperátor de salir de los puestos de descenso

Sporting Coruñés - Carral Germán Barreiros

Nueva jornada en Primera Futgal con partidos importantes para los equipos coruñeses. Imperátor y Sporting Coruñés tienen la posibilidad, dependiendo de otros resultados, de verse fuera de los puestos de descenso al acabar el fin de semana si ganan Perlío y Eume, respectivamente.

En esa zona roja quiere evitar meterse un Ural que recibe al Galicia Mugardos, tercer clasificado con una racha de cuatro partidos sin perder. También se acerca peligrosamente a esas posiciones el Oza Juvenil (cuatro puntos por encima), que tiene un compromiso más que complicado en casa contra todo un Sporting Meicende que sigue al acecho del primer puesto. Un liderato que ocupa el Carral dos puestos por encima de los de Maikel Naujoks. Mañana reciben en O Castro al Relámpago, que ha sumado siete puntos en las últimas tres jornadas.

Por su parte, el Orillamar esperará un favor del Ural y otro del Cedeira para intentar ser equipo de playoff al término de la jornada, para lo que deberán imponerse como locales al colista, As Pontes.

El fin de semana de los equipos coruñeses lo completan dos derbis. Sporting Cambre y Marte protagonizan uno de los duelos de la jornada con dinámicas muy diferentes para ambos. El Cambre ha empeorado prestaciones, mientras que el Marte lleva trayectoria ascendente en las últimas semanas. El duelo entre Torre y Olímpico, ambos separados por cuatro puntos en la tabla clasificatoria, termina de completar la jornada.