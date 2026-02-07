El Órdenes cede ante el líder y el Victoria aleja la zona roja

Pastur, mediapunta del Órdenes, durante una acción del partido ante el Lalín sanncfotografia

La jornada 21 del grupo 1 de Preferente vivió este sábado sus dos primeros duelos y el domingo se completará con la exclusiva lucha por el playoff de ascenso y la apretada pelea por eludir el descenso como grandes alicientes.

Lalín-Órdenes (1-0): No pudo ser para el Órdenes ante el líder. Un tempranero gol de Eloy Ferreira decantó un partido que consolida en la primera posición al Lalín y deja al Órdenes tercero a la espera de lo que haga el San Tirso hoy.

El encuentro estuvo muy condicionado por el fuerte viento y la lluvia, lo que provocó que se jugara sobre un césped muy encharcado. Ambos equipos debían hacer un ejercicio de adaptación y en ello estaban cuando llegó la primera gran ocasión del encuentro, en un mano a mano que Mouriño no pudo convertir en gol para el Órdenes.

Sí lo logró el Lalín al cuarto de hora en un centro lateral mal despejado por la zaga visitante. No pasaría mucho más en el primer acto.

En la segunda tuvo un tiro cruzado el Lalín y el Órdenes se acercó en dos ocasiones. La última en el añadido con un cabezazo fuera de Dopico en el segundo palo.

O Val-Victoria (0-2): Importante triunfo del Victoria frente a O Val, penúltimo en la clasificación. Los de Miguel Taibo duermen de esta forma con ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso y se sitúan a cuatro del playoff con un partido más que el Betanzos. Álex Pérez, ex de Torre y Silva, hizo los dos tantos en los últimos minutos.

La tarde estaba muy desapacible y en Sinde A también tuvo mucha influencia la constante lluvia, dejando el campo encharcado por las bandas. Durante los primeros 45 minutos el Victoria estuvo bien en defensa, pero sufrió para crear peligro.

En la segunda mitad las ‘cebras’ dieron un paso al frente y encontraron premio a los 83 minutos de juego. Gran control de Álex Pérez y penalti que él mismo se encargó de transformar. O Val tuvo la suya en el añadido, pero el Victoria defendió bien y cerró por medio del propio Álex.

Betanzos-Sigüeiro (16.00): No será nada sencillo para el Betanzos defender la quinta posición, pues llega tras dos derrotas consecutivas y se enfrenta a uno de los equipos más en forma de la Liga. El Sigüeiro ha logrado escapar de la zona de descenso al ganar sus cuatro últimos partidos y buscará el quinto ante los de Claudio Corbillón. El míster no podrá contar con Tomás, Álvaro, Laye y Couce.

Puebla-San Tirso (16.30): Los de Abegondo tratarán de consolidar su plaza de playoff y ganar un puesto ante un Puebla que estaba haciendo una buena campaña, pero que viene de sendas goleadas ante Sigüeiro y Dubra. Fabio Rodríguez completará la lista con tres juveniles al tener las bajas de Fedello, Paulo, Ferreiro, por lesión; y Carlos, sancionado. Casariego entra en la lista, pero está corto de ritmo.

Dumbría-Paiosaco (16.30): Con la única ausencia de Popi, por un golpe, el Paiosaco afronta un nuevo importante compromiso para escapar de la zona baja. El Dumbría ocupa puestos de descenso, con cuatro puntos menos.

Miño-Sofán (17.30): Las opciones del Sofán para terminar la jornada en puestos de playoff pasan por ganar en Miño y esperar una derrota del Betanzos. Pablo Torreira no podrá contar con Braian (enfermedad), Pablo Parafita (sanción), Iván Martínez (motivos laborales), Becerra y Fabián. Solo los dos últimos están lesionados.