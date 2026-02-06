El Montañeros refuerza su centro del campo con la llegada de Pablo Rubio

Pablo Rubio (izquierda) sigue atentamente una jugada del partido entre Silva y Estradense Javier Alborés

Jairo Arias ya tiene nuevo integrante para el centro del campo de su Montañeros. Tras la salida de Unai Peón rumbo al Compostela la pasada semana y sufrir la baja indefinida de Nano Varela en esa posición, el técnico asturiano empezó a peinar el mercado en busca de un recambio de garantías antes del cierre del pasado lunes. Con varios nombres sobre la mesa, el Montañeros tanteó a futbolistas con y sin equipo, pero no fue capaz de concretar ninguna operación antes de las doce de la noche.

Cuando todo hacía indicar que el club coruñés no iba a poder ampliar su primera plantilla hasta el final de temporada, este viernes se ha hecho oficial la incorporación de Pablo Rubio. Esta ventana se abrió para el Montañeros porque se trataba de un jugador con ficha profesional en paro, situación que la Federación contempla como posible para acometer un fichaje 'fuera de plazo'. "Al ser un jugador profesional en paro pudimos acometer este fichaje una vez finalizado el plazo", explica Jairo Arias.

Pablo contaba con la ficha profesional porque esta misma temporada formó parte de la plantilla del Silva durante el inicio del curso. Disputó la totalidad de la eliminatoria de Copa Federación contra el Arenteiro y fue convocado a las cinco primeras jornadas de liga, teniendo minutos contra Arosa, Somozas y Estradense. Además, Rubio vuelve a la que fue su casa, ya que estuvo en las filas del Monta en categorías de formación.

"Pablo es un jugador que ya teníamos controlado porque lo tenía destacado del Barbadás, pero en esa posición no buscábamos nada (en verano) porque había gente ya cubriendo esa demarcación. Dadas las circunstancias actuales, pues era prioritario firmar un jugador que pueda jugar de pivote, ya que actualmente solo tenemos uno en la plantilla y Pablo es un jugador que puede encajar perfectamente en lo que buscamos. Es un jugador con capacidad para abarcar y de buena relación con el balón", afirma sobre Pablo Rubio su nuevo entrenador.

Fijos

Pablo Rubio podría estrenarse este fin de semana con su nuevo equipo. El Monta visita el domingo al Gran Peña a las 16.00 horas en Barreiro, un escenario en el que el mediocentro de treinta años podría tener sus primeros minutos de morado, si así lo considera su técnico.

Jario Arias ha perdido a dos piezas capitales en su sala de máquinas en un espacio muy corto de tiempo. Durante la temporada pasada, la cual supuso el ascenso a Tercera y la consecución de los títulos de Copa de A Coruña y Copa Diputación, el doble pivote formado por Unai Peón y Nano Varela era inamovible en los planes del entrenador asturiano. Una sumó 3.222 minutos (dato más alto de toda la plantilla) y Nano no se quedó lejos de los tres mil con 2.957 a lo largo de todo el curso. En el retorno a Tercera, ambos partieron como titulares hasta que las lesiones empezaron a frenar ligeramente a Nano, que aún así llegó a acumular 658 minutos antes de volver a causar baja de manera indefinida. Por su parte, Unai superó los 1.300 minutos con la camiseta del Montañeros esta temporada. Una cifra que solo rebasan Marcos Moreno (portero) y el lateral izquierdo Pedro Barbolla.

Ante las ausencias forzadas de Nano, Jairo probó primero con David Carreira, jugador procedente del Fabril. Pero el canterano del Deportivo no terminó de afianzarse en el once titular del Monta, algo que sí ha conseguido con el paso de las jornadas José Balsa. El ex del Compostela partió de inicio en la jornada doce contra el Somozas, marcó y disputó 71 minutos. Desde entonces, Balsa no se ha vuelto a caer de una alineación inicial de Jairo Arias y ha sumado otros dos goles a su casillero particular, el último de ellos la semana pasada en el derbi contra el Silva en el campo de Elviña.

Pablo Rubio llega para suplir las bajas de Unai y Nano, que dejaban algo vacante el puesto de pivote, pero también el centro del campo en general. Balsa y Carreira eran los dos jugadores que podían actuar ahí con naturalidad dentro de la plantilla del Montañeros, de hecho ambos partieron de inicio contra el Silva el fin de semana pasado. En la recámara, Jairo tenía varias balas para probar en caso de emergencia, como retrasar las posiciones de Diego Rodríguez y Dani Fernández, pero la llegada de Pablo Rubio le da al asturiano un recambio más natural en esa posición, tan importante en el esquema y el estilo de juego del Montañeros. El equipo herculino acecha los puestos de playoff, de los que les separa tan solo un punto.