Los Barça Academy Camps llegan a Coruña en julio

Imagen del Barça Academy Camps celebrado el pasado verano en Ponte dos Brozos (Arteixo) PATRICIA G. FRAGA

Del 13 al 17 de julio, entrenadores del FC Barcelona volverán a Galicia para dirigir los Barça Academy Camps, el programa oficial de tecnificación del club. Tras la alta demanda de la primera edición celebrada en Arteixo —en la que participaron 190 niños y niñas—, el programa se celebrará por primera vez en la Ciudad Deportiva de A Torre, donde las sesiones se desarrollarán en cuatro campos.

Punto y final a la primera Barça Academy en Arteixo Más información

Sport4Me es la empresa organizadora de esta experiencia para niñas y niños de entre 6 y 17 años. El horario del camp será de 9:00 a 17:00 horas. El plazo de inscripción se abrió el miércoles, 4 de febrero, y se cerrará en mayo o hasta completar plazas. Para fomentar la participación, se ofrecerá la posibilidad de abonar la matrícula en cuatro plazos entre febrero y mayo.

Durante cinco días, los participantes realizarán sesiones de entrenamiento y formación teórico-práctica, con trabajo específico para porteros. “El plan se centra en mejorar la técnica individual, la toma de decisiones y la integración táctica en situaciones reales de juego, adaptando la carga al nivel de cada grupo. La metodología del FC Barcelona pone el acento, además, en valores como la humildad, el esfuerzo, la ambición, el respeto y el trabajo en equipo”, señala la organización.

Cada participante recibirá con la inscripción un diploma acreditativo, una tarjeta identificativa y dos equipaciones completas de la Barça Academy, con camiseta, pantalón y medias.

Además, al participar en alguno de los Barça Academy Camps 2026 organizados por Sport4Me en Galicia, Asturias o Cantabria, entrarán en un proceso de preselección para formar parte de las selecciones que, en Semana Santa de 2027, participarán en Barcelona en la Barça Academy World Cup (BAWC), el único torneo internacional oficial organizado por el club con equipos de todas las Barça Academy del mundo. La promotora conformará equipos de diferentes categorías para competir.

Arteixo abrió el camino

Será esta la segunda edición del camp en Galicia, tras la de Arteixo el verano pasado que abrió el camino. Fue entre el 30 de junio y el 4 de julio y tuvo lugar en Ponte dos Brozos.

Javi Angeriz, asesor técnico y logístico de la Barça Academy en Galicia —y actual técnico del Victoria Femenino—, expuso en una charla con DXT Campeón que la idea del clínic de tecnificación es la siguiente: “Comprimir el modelo Barça en una semana”.

Por su parte, el director del evento Pablo Castro comentó en dicha entrevista que persiguen una experiencia singular para los niños y niñas que forman parte del camp. “Se trata de que en cinco días hagan un intensivo tan fuerte, que los niños queden realmente maravillados y vean la diferencia”, aseveró.

Ese será de nuevo el espíritu en unas jornadas para las que todavía habrá que esperar hasta julio, pero que ya tienen sede definida. Por primera vez, la ciudad de A Coruña.