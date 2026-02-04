Un descuido puede costar muy caro en Preferente

Imagen del Victoria-Paiosaco disputado el pasado domingo 25 de enero JAVIER ALBORÉS

Lalín (46 puntos), Negreira (44), Órdenes (39), San Tirso (38), Betanzos (33) y Sofán (31) parecen jugar otra Liga. Una en la que el objetivo es hacerse con el puesto de ascenso directo o, en su defecto, con uno de los cuatro billetes al playoff. A partir de ahí llega otro campeonato, el de aquellos que pelean por evitar el descenso.

El Paiosaco toma aire y en Vista Alegre reina la locura Más información

Con el Cultural Maniños (12 puntos) en una descolgada última posición que le da malas perspectivas, entre el séptimo y el decimoséptimo hay ocho puntos de diferencia. El Victoria, equipo que encabeza ese tren, no se puede descuidar al tener solo cinco unidades de margen con el descenso. Tampoco el Paiosaco (11º), al que separan tres unidades de la zona roja.

Victoria (26), Miño (26), Puebla (24), Cidade de Ribeira (24), Paiosaco (24), Dubra (23), Burela (23), Sigüeiro (22), Pol (21), Dumbría (20) y O Val (18) tienen como objetivo terminar el campeonato fuera de las cuatro posiciones de descenso y un buen indicador de si van por buen o mal camino son las cinco últimas jornadas.

El Victoria está atravesando una racha irregular de resultados tras un inicio de torneo en el que brilló especialmente en defensa. De los últimos quince puntos en juego ha sumado cinco, con el 1-0 ante el Paiosaco como único triunfo. Eso sí, sus dos derrotas de este periodo muestran que es un equipo muy complicado de vencer. Ante el San Tirso (2-1) encajó dos goles en el añadido y frente al Miño (1-2) volvió a ceder pasado el minuto 90 y tuvo el hándicap de dos penaltis en contra.

Por su parte, el Paiosaco está sumando con frecuencia desde la llegada de Iván Sánchez como entrenador y en sus cinco últimos compromisos venció un partido, empató tres y perdió uno. Terminó el 2025 con un empate ante el San Tirso (1-1) y abrió el 2026 con igualadas frente a Pol (2-2) y Miño (3-3). Después, la ya citada derrota en A Grela ante el Victoria y un importante triunfo en A Porta Santa contra O Val (3-0).

Este último resultado puede parecer sencillo de conseguir al ser O Val el penúltimo clasificado, pero el equipo de Xaqui Rico es el quinto mejor equipo si tenemos en cuenta las cinco últimas jornadas. Merecen mención positiva también el Dubra, que venció tres partidos y empató dos para salir de la zona roja, y sobre todo un Sigüeiro que llegó a la decimocuarta jornada sin triunfos y desde entonces venció cinco de seis, los cuatro últimos de forma consecutiva. Empieza a carburar el filial del Compos, capaz de endosar un 7-0 al Dumbría.

En el apartado negativo está el propio Dumbría, que solo ha podido sumar cuatro de los últimos quince, y un Burela que está en plena caída libre. Los de A Mariña lucense llegaron a la undécima jornada en puestos de playoff de ascenso y ahora están al borde de la zona roja tras sumar 2 de los últimos 27 puntos en disputa.