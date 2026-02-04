Pablo Vázquez: “Soy un delantero como los de antes”

Pablo Vázquez, durante un partido con el Ozacesuras CEDIDA

Pablo Vázquez (Oza de los Ríos, 2000) lleva dos jornadas marcando el 0-1 pese a partir como suplente. Efectividad máxima en el momento clave y seis puntos para un Ozacesuras que escaló hasta la sexta posición, a solo dos puntos de un Atlético Castros que marca ahora mismo la frontera del playoff de ascenso a Primera Futgal.

¿Cómo sentó ese gol en el añadido ante el Marino?

Muy bien, obviamente. Además, nuestro entrenador (Adán Rodríguez) nos había prometido una cena si ganábamos tres partidos seguidos, así que muy contentos. También lo celebré un poco con rabia porque, a pesar de haber marcado en el anterior encuentro, llevaba una mala racha.

¿Les suele premiar el entrenador?

Normalmente, sí. Nos premia si conseguimos lo que él nos pide.

¿Cómo fue el tanto?

Un compañero lanzó un balón en largo a la espalda de la defensa, yo corrí y me llevé al portero cuando salió a tapar. Lo regateé para un lado y la empujé a la portería vacía.

Venía de marcar al final también contra el Brexo Lema. ¿Cuál es su clave para salir enchufado desde el banquillo?

Hay que salir pensando en sumar y no restar. Siempre a por el gol; en mi cabeza no hay otra cosa.

¿Hay partidos más complicados que otros para entrar como revulsivo?

Sí, sí. Por ejemplo, si está complicado y vamos perdiendo, noto que entro con más nervios. Pero siempre intento ayudar.

¿Cómo ve las opciones de playoff del equipo? ¿Es el objetivo?

En principio, nuestro objetivo era simplemente la permanencia, pero siempre que podamos competir por más, vamos a ir a por más. Queremos acabar cuanto más arriba, mejor.

¿Qué tipo de delantero es?

Soy un delantero como los de antes. Nada de habilidad, nada de técnica, pero muy peleón, sobre todo en las batallas aéreas y en los duelos en general.

Sus estadísticas muestran que ha subido de categoría y que cada año mejora sus cifras.

Me ayuda ir sumando partidos, la experiencia… Siempre que me dan minutos, intento cumplir.

¿En qué equipos de cantera jugó?

Estuve en el Betanzos y en los juveniles del Oza hasta que se deshizo. Y luego volví al Betanzos para hacer mi último año de juvenil.

De sus seis años en sénior, cuatro han sido en el Ozacesuras. ¿Qué tiene de especial?

Sobre todo que es el equipo de mi pueblo. Me queda muy cerca de casa y a todos nos gusta verlo ganar y subir de categoría. Pese a que justo ascendieron el año que me fui al Curtis (risas).

¿Qué le motivó en aquel momento para salir?

Tenía amigos allí y quise ir a probar un año, pero ya había hablado con el entrenador que volvería seguro, que me queda más cerca de casa.

¿Se plantea más salidas o ya se queda de por vida?

Quiero seguir aquí todo lo que me quede como jugador. Estoy muy bien, los compañeros son excelentes, muy buenos jugadores también… Y el míster me da confianza, que es muy importante.

Si echa la vista atrás, ¿cuál es su mejor recuerdo en el fútbol?

Las temporadas con el juvenil del Oza. Fue cuando conseguí marcar más goles y me lo pasaba muy bien con otros compañeros que ahora ya lo dejaron.

¿Cómo están de afición tras la unión de los dos concellos?

Solemos tener bastante público. Casi siempre los mismos: familiares, amigos…

¿Qué jugador de su Liga no puede faltar en esta sección?

Raúl Vázquez, excompañero mío del Curtis. Tiene una calidad tremenda y ya lo llamaron de ligas superiores, pero no se quiso ir por jugar en el equipo de su pueblo. Es muy bueno.