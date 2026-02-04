Noel Suárez, cuando el fútbol espera

Noel Suárez (Montemaior, A Laracha, 2006) es el espejo en el que se miran los chavales que forman la base del Paiosaco. También, aquellos que empezaron tarde. Pese a que no se inició en el fútbol once hasta los 15 años, el delantero dio este curso el salto al equipo sénior y pudo celebrar el pasado domingo, ante O Val, su primer gol en Preferente.

Corría el minuto 90+2 cuando, con 2-0 en el marcador, ingresó al terreno de juego. Tenía poco tiempo, pero lo aprovechó para remachar un centro a bocajarro. “Estoy muy contento por mi primer gol en la categoría. A pesar de que no fue el más estético, me reafirma en que todo el trabajo que hay detrás merece la pena”, apunta Noel.

La de O Val fue su sexta oportunidad de la temporada, todas ellas como revulsivo, pero el ariete no pierde la fe. “Lo afronto con paciencia y con mucho trabajo; el fútbol son momentos. Me esfuerzo todos los días con el fin de aprovechar las oportunidades que tengo”, reflexiona.

"Tiene una mentalidad de trabajo increíble" Iván Sánchez, entrenador del Paiosaco

Es precisamente esto lo que más destaca de él su técnico, Iván Sánchez, quien también detalla sus características: “Tiene una mentalidad de trabajo increíble. Siempre escucha y jamás le hemos visto un mal gesto. Es rápido, maneja bien el juego de espaldas y tiene buen tiro”.

Noel tiene buenas palabras tanto para él como para el hombre que inició el curso en el banquillo. “De Christian (Gómez) destacaría la confianza que depositó en mí. Era un jugador de la cantera y el salto al primer equipo es grande, así que le estoy muy agradecido. Y tanto Iván como Marcos (Mato) son dos entrenadores fantásticos. Son atentos, cercanos e intentan sacar lo mejor de cada jugador sin importarles el sacrificio que eso implica”, valora.

El de Montemaior, aldea situada a diez minutos de Paiosaco, desgrana los grandes cambios que se encuentra un juvenil de categorías Futgal al pasar a Preferente. “Cambia el ritmo, el físico y la seriedad; cada partido se vive como una final. No fue nada fácil el inicio de temporada, pero considero que estoy progresando. Lo más importante es no rendirse y ahora me siento mucho mejor y con ganas de demostrar y ayudar al equipo”, detalla.

Para Noel fue lo máximo llegar al Paiosaco y lo sigue siendo jugar en la actualidad. “Llevo aquí desde que en cadetes de segundo año pude cumplir mi sueño de jugar en un equipo, porque antes mis padres no me podían llevar a fútbol y solo jugaba pachangas con amigos. He tenido grandes entrenadores y momentos inolvidables... Vestir esta camiseta es un placer por la afición, el entorno, la directiva, los compañeros y el cuerpo técnico... Me encantaría seguir muchos años, pero no se puede cerrar la puerta a nada en el fútbol”, indica.

Ante O Val compartió hoja de estadísticas con Iván Amor, autor de un doblete, quien es precisamente uno de sus ejemplos en la plantilla. “Me fijo mucho en los jugadores con más experiencia y que juegan en mi posición. Me gusta mucho el estilo de juego de Amor, sin duda un jugadorazo”, contesta al ser cuestionado por un referente.

"Nunca pon unha mala cara e cando entra ao campo os xuvenís aplauden coma si estivesen tolos" Josiño, centrocampista del Paiosaco

Otro es Josiño, que como capitán y oriundo de Paiosaco tiene unas palabras para él: “Tanto para el como para o primeiro equipo, o seu caso é o máximo, un premio para o ben que se traballa na base. É un currante, unha persoa excepcional. Nunca pon unha mala cara e cando entra ao campo, os xuvenís aplauden coma si estivesen tolos, porque se ven representados e ven que tamén é algo que lles pode tocar a eles”.

Son ya varias las fechas claves en la trayectoria de Noel: aquel primer partido oficial a los 15 años, el debut con el primer equipo en Tercera Federación, en un campo como O Couto… Y ahora, el estreno goleador en Preferente. No se sabe el futuro, pero hay algo que está garantizado: seguirá insistiendo para encontrar más momentos bonitos con el Paiosaco.