Iago López: “Nuestro estilo de juego me beneficia”

Iago López, central del Montañeros, se prepara para golpear el balón en un partido de esta temporada PATRICIA G. FRAGA

Iago López (Monforte de Lemos, 1992) es un experimentado central que tiene entre sus virtudes la lectura táctica y una buena salida de balón. Son condiciones que le están permitiendo brillar en el Montañeros, donde más allá de ser noticia a principio de temporada por un desafortunado golpe, ahora está encadenando buenas actuaciones. Sobre todo en defensa, pero también en ataque, donde fue clave para que el equipo de Elviña marcara uno de sus cuatro goles en el derbi ante el Silva.

“Creo que fuimos justos vencedores. Incluso que el resultado se quedó corto por la cantidad de ocasiones que tuvimos. Al final íbamos 2-0, nos consiguieron meter un gol y se vinieron un poco arriba para intentar empatar. Sufrimos un poquito, pero a raíz del tercer gol ya pudieron llegar más. Tuvimos muchas opciones de ampliarlo y al final se dio un 4-1 con el que estamos muy contentos”, valora Iago.

En el minuto 26 de juego realizó un remate que acabó en gol, pero el colegiado señaló en el acta que era del silvista Bili en propia puerta. “Yo cabeceo y veo que va a portería. Sí que toca en un jugador suyo, por lo que me dijeron, pero si no llego a rematar, no acaba dentro”, bromea el central.

Con este resultado, el Montañeros escala hasta la sexta posición, a solo un punto de un playoff de ascenso que marca el Boiro. Una situación que no los desvía del camino marcado. “Como dicen todos, partido a partido. El objetivo del club es mantener la categoría y vamos por el buen camino. Una vez logremos ese objetivo, ¿por qué no mirar hacia arriba?”, reflexiona el zaguero monfortino.

La recuperación del golpe

Iago López estuvo en el foco tras una tercera jornada en la que protagonizó uno de los sustos de la temporada. En un choque de cabezas con un jugador del Gran Peña, el central cayó inconsciente y debió ser trasladado al hospital, algo que le tuvo un par de semanas alejado de la competición y que le ha dejado una pequeña incomodidad.

“La recuperación fue rápida. La cabeza no me dolió ni siquiera al día siguiente, pese a que fue lo más fuerte, pero la espalda sí que me dio la lata. Pero bueno, con paciencia pude volver a entrar en el equipo”, se congratula un Iago que no se ha bajado de la titularidad desde la octava jornada, ante el Noia.

“No te puedes guiar por volver cuanto antes, porque eso siempre es peor. Puedes recaer y entonces la recuperación es más larga… El tema de la cabeza era lo que más me preocupaba, pero al final fue la espalda lo que más me afectó. Tardé un poco en recuperarme e incluso a día de hoy creo que no está al 100%, a veces noto un poco de dolor, pero no me impide practicar deporte ni competir”, agrega el lucense.

Entiende que la clave de sus minutos está en la buena sintonía entre el fútbol que le gusta a él y a su entrenador. “Me estoy encontrando muy bien. Jairo es el tipo de técnico que me gusta, porque quiere salir con el balón jugado y tomar ciertos riesgos, lo cual me beneficia. Tenemos un grupo muy bueno en el que cualquiera puede jugar”, apunta.

El central profundiza en la figura de su entrenador. “Es muy exigente. Quiere que salgan las cosas como él quiere, le gusta que todo sea perfecto. Hay veces que obviamente no puede ser, por circunstancias, pero es alguien que exprime al jugador al máximo y que ayuda a que seamos mejores”, comenta.

A finales de la semana pasada, el Montañeros anunció la salida del centrocampista Unai rumbo al Compostela. “Es una baja importante, no voy a mentir. Fue titular prácticamente todas las jornadas y era un jugador con gran lectura táctica para la edad que tiene y buen pie. Pero hay jugadores preparados para suplirlo, por lo que tenemos que mirar hacia delante y confiar en que lo harán muy bien, seguro”, apuesta Iago.

Por último, analiza el choque de este fin de semana, ante el Gran Peña: “Es un rival muy bueno. En esta categoría, juegues contra quien juegues, no lo tendrás fácil. Ya se ve por cómo está la clasificación, cualquiera te puede ganar”.

Análisis de los entrenadores

Jairo Arias: “La valoración es positiva porque eran tres puntos importantes contra un equipo que va a más y que compite cada partido hasta el final. Diferencio dos partes en el encuentro: una primera en la que creo que fuimos muy superiores en ocasiones y gestionamos los tiempos de los ataques como nos interesaba. Y una segunda más de ida y vuelta, donde el duelo se abrió más, lo cual no nos beneficia”.

“A la situación clasificatoria no le doy mayor importancia. Sabemos que tenemos que ir semana a semana trabajando mucho y muy bien, y cuando llegue el final, mirar dónde hemos quedado. Seguimos centrándonos en mejorar cada día”.

Diego Armando García: “El rendimiento defensivo que dimos es sinónimo de descender en pocas jornadas. Somos un equipo que tiene que ser tremendamente solidario en defensa para poder competir en esta categoría. Expuse demasiado al equipo intentando apretar para recuperar y correr en campo rival, lo cual complicó demasiado a la zaga. Ha quedado reflejado que tenemos que defender mucho más juntos, hacer la fase los once a la vez. De otra manera lo veo complicado, porque a la mínima que quedamos expuestos, nos cobran”.

“En fase ofensiva no nos vimos mal, más allá de la falta de acierto: manejamos bien por fases el juego directo, también bajamos la pelota e hicimos daño combinando… Pero un equipo que da las facilidades defensivas que dimos no puede competir en esta categoría. Es algo que tenemos que cambiar desde ya”.

Posi (vencieron 3-1 al Lugo B): “Fuimos muy superiores e incluso el resultado es corto ante un buen equipo. Robamos casi siempre donde queríamos, fuimos verticales y nos faltó finalizar con gol las múltiples llegadas al área. Es el camino para seguir sumando de tres en tres”.