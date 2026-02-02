Mi cuenta

Diario de Ferrol

O Noso Fútbol | Segunda Federación

El Bergantiños encuentra en Portugal a dos atacantes para suplir a Marru

Pedro Ramos y Javirro, ambos de 20 años, llegan cedidos por equipos de la segunda lusa

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/02/2026 19:17
Pedro Ramos, durante un partido con el Vizela
Pedro Ramos, durante un partido con el Vizela
CEDIDA
Para la salida de Marc Lachévre llegó Asier Grande. Y ante la salida de Marru, pichichi del equipo que puso rumbo a Catar, el Bergantiños ha obtenido las cesiones de Pedro Ramos (Oporto, 2005) y Javier Romano, 'Javirro' (Barcelona, 2005). El luso y el catalán llegan en estas últimas horas de mercado a préstamo desde el Vizela y el Torreense, clubes de la Segunda División portuguesa. 

Canterano del Porto y del Vitória SC, además de internacional luso sub-18, Pedro Ramos es un habilidoso atacante de 1.75 metros de estatura que llegó al Vizela en 2023. Fue durante la campaña 2024-25 cuando coincidió con su nuevo técnico Simón Lamas en el equipo sub-23 y realizó buenas actuaciones, lo que llevó a la entidad a hacerle contrato con el primer equipo hasta junio de 2027. Su participación ha sido baja, con 28 minutos en Liga (Segunda División) y una titularidad en la Taça de Portugal ante el Sintrense de la serie D, partido en el que aportó un gol.

Por su parte, Javirro formó parte de las canteras de Damm, Real Madrid, Balón y Cádiz antes de firmar el pasado verano por el equipo sub-23 del Torreense, quien compite en la Liga Revelaçao. Eso sí, también debutó con el primer equipo en Segunda, frente al Sporting Clube de Portugal B.

Ramos y Javirro tendrán esta semana cuatro entrenamientos para conocer a sus compañeros, antes de una visita al Atlético Astorga (sábado, 17.00 horas) que puede suponer sus debuts en Segunda RFEF.

Javirro, durante un partido con el Torreense
Javirro, durante un partido con el Torreense
