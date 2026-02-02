Covelo deja un Silva en el que no saldrá nadie más y puede haber una entrada

Diego Covelo, durante un partido con el Silva @fotos_peque

El mercado de fichajes afronta sus últimas horas también en Tercera Federación. Mientras que el Atlético Arteixo da por cerrada la plantilla y el Montañeros apura sus opciones de firmar a un centrocampista, en el Silva ya se ha producido un movimiento: el lateral izquierdo Diego Covelo dice adiós con el Céltiga como destino.

Las mil y una caras del Silva Más información

Desde la entidad silvista descartan más salidas, pero el capítulo de entradas no está aún cerrado. El director general Chechu Vales peina el mercado con la idea de dotar al técnico Diego Armando García de un recurso más en la zaga, con un central como prioridad.

Covelo llegó al club el pasado verano procedente del Pontevedra B, donde disputó 35 encuentros en Preferente, pero no ha tenido demasiado protagonismo. El lateral izquierdo de Redondela, de 21 años, tuvo la mayor parte de sus minutos (452 en total) con Noé López, pero desde la llegada de Diego Armando García solo entró como suplente en tres partidos.

Y es que el preparador coruñés opta en muchas ocasiones por un 3-5-2 en el que su carrilero izquierdo es Rodri Parafita, con un carácter marcadamente ofensivo; y cuando parte con 4-4-2 contempla también la opción de situar a Seydi Mendes en el lateral izquierdo. Ahora se queda con Álex Coba como único jugador ‘puro’ de esa posición.

La dificultad de fichar

Pese a que la intención es incorporar a un último jugador —Jairo Arias busca lo mismo para su Montañeros tras la salida de Unai—, lo cierto es que no resulta sencillo para los clubes de Tercera Federación en los últimos días de mercado. Es esta una categoría muy igualada, por lo que una de las condiciones habituales para que haya un traspaso entre equipos suele ser que estos no sean rivales directos.

Otra opción es acudir a la categoría inferior, Preferente, donde el mercado de fichajes no cierra hasta las cinco últimas jornadas de Liga, pero los equipos que pelean por el playoff de ascenso suelen ser reacios a debilitar su plantilla a estas alturas de la temporada.

En cualquier caso, Silva y Montañeros lo intentarán hasta el final. Un central y un centrocampista que les ayuden, respectivamente, a lograr la permanencia y soñar con el playoff de ascenso a Segunda Federación.