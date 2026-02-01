Punto de oro para el Sporting Coruñés ante el líder

Sporting Coruñés y Carral disputaron su partido en Torre 1 JAVIER ALBORÉS

El Sporting Coruñés continuó ante el líder Carral la remontada clasificatoria que está protagonizando. El empate (1-1) le sirve para situarse a un solo punto del Cedeira, quien marca la salvación y perdió con el Relámpago (2-1).

Jano Vázquez puso por delante a los herculinos y Jony Fila igualó el partido para un Carral que sigue en cabeza con dos puntos de ventaja sobre el Sporting Meicende, quien no pudo pasar del empate ante el Torre (0-0).

También sumó por la zona baja el Imperátor, que se sitúa a dos puntos de la salvación tras su 1-1 frente al Eume. Saúl Romay dio el empate en el añadido.

En la lucha por el playoff de ascenso, el Orillamar estuvo a punto de dar sorpasso al Galicia Mugardos, pero vio como el equipo de A Pedreira le igualaba (3-3) un partido que dominaba con dos goles de ventaja a los 89 minutos de juego.

Una pelea en la que se quiere colar el Olímpico, que ante el Ural (4-1) celebró su tercera victoria de forma consecutiva.