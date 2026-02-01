Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Primera Futgal

Punto de oro para el Sporting Coruñés ante el líder

El Meicende no pudo aprovechar un pinchazo del Carral que aprieta la zona de descenso

Santi Mendoza
Santi Mendoza
01/02/2026 22:02
Sporting Coruñés y Carral disputaron su partido en Torre 1
Sporting Coruñés y Carral disputaron su partido en Torre 1
JAVIER ALBORÉS
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Sporting Coruñés continuó ante el líder Carral la remontada clasificatoria que está protagonizando. El empate (1-1) le sirve para situarse a un solo punto del Cedeira, quien marca la salvación y perdió con el Relámpago (2-1).

Jano Vázquez puso por delante a los herculinos y Jony Fila igualó el partido para un Carral que sigue en cabeza con dos puntos de ventaja sobre el Sporting Meicende, quien no pudo pasar del empate ante el Torre (0-0)

También sumó por la zona baja el Imperátor, que se sitúa a dos puntos de la salvación tras su 1-1 frente al Eume. Saúl Romay dio el empate en el añadido. 

En la lucha por el playoff de ascenso, el Orillamar estuvo a punto de dar sorpasso al Galicia Mugardos, pero vio como el equipo de A Pedreira le igualaba (3-3) un partido que dominaba con dos goles de ventaja a los 89 minutos de juego. 

Una pelea en la que se quiere colar el Olímpico, que ante el Ural (4-1) celebró su tercera victoria de forma consecutiva.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El Deportivo festeja el tanto del triunfo ante la Cultural

El Dépor ya es tercero, a solo dos puntos de ascenso directo y a cuatro del líder
Armando Palleiro
Imagen del Paiosaco-O Val disputado en la tarde de ayer en A Porta Santa

El Paiosaco toma aire y en Vista Alegre reina la locura
Santi Mendoza
Noé y Bil presionan a Cheli, que terminó expulsado

El Uno x Uno del Fabril ante el Vetusta: Bil se corona entre El Reino de León y el Principado
Dani Fernández
Dino Radoncic, en el Leyma-Melilla de la primera vuelta

El uno x uno del Leyma Coruña contra el Melilla
Chaly Novo