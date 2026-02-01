El Victoria mantiene el pulso tras un trabajado triunfo en Tomiño

El Victoria CF celebra un gol durante un partido de esta temporada ARCHIVO DXT

Tercer triunfo consecutivo del Victoria CF, que sigue a cuatro puntos de As Celtas B tras vencer al Tomiño (2-4). El filial olívico también hizo los deberes con un triunfo por la mínima y mantiene el margen con siete ‘finales’ por delante.

Candela Vázquez: “Todo es posible; cada partido será clave” Más información

Siempre tuvo la inquietud de no tener el partido cerrado el Victoria en O Alivio, pero hizo merecimientos para llevarse los tres puntos.

En apenas diez minutos Candela puso el 1-0 y llegaron más ocasiones, pero Marta Gil igualó la contienda. La primera media hora fue frenética y entre Blanca y Río pusieron tierra de por medio, pero en un error en salida de balón el Tomiño logró el 2-3 antes del tiempo de descanso.

Tuvo menos ocasiones la segunda mitad, periodo en el que el Victoria logró la tranquilidad total al marcar el 2-4 definitivo a los 88 minutos por medio de la propia Blanca.