El Paiosaco toma aire y en Vista Alegre reina la locura

Imagen del Paiosaco-O Val disputado en la tarde de ayer en A Porta Santa RAÚL LÓPEZ

La pelea por evitar el descenso se recrudece en el grupo 1 de Preferente, pero el Paiosaco no falló. Órdenes, San Tirso y Betanzos siguen en playoff.

Órdenes-Negreira (3-7): Borrachera de goles en Vista Alegre. La primera mitad estuvo plagada de ocasiones y finalizó con un justo 3-3. Iván Calvo, Pastur y Mouriño hicieron los goles del equipo local. En la segunda el Órdenes manejó el balón, pero la calidad diferencial del Negreira provocó que cada contra acabara en gol y el resultado terminara siendo muy llamativo. Los de Pery siguen terceros, a siete puntos del líder y con ocho de margen sobre el sexto.

San Tirso-Burela (4-0): Cómodo triunfo del San Tirso, que se afianza en la cuarta plaza a un punto del Órdenes. Marcaron Rachón, Denis, Segade y Manu Prego.

Cidade de Ribeira-Betanzos (1-0): Un gol en la primera mitad condenó al Betanzos en Ribeira. Los del García Hermanos siguen en zona de playoff de ascenso, pero pasan a ver al cuarto a cinco puntos.

Sofán-Lalín (0-1): Los carballeses cedieron ante el líder y no pudieron superar al Betanzos. La segunda mitad fue buena, pero faltó acierto y el colegiado no señaló un penalti sobre Joel que reclamaron con ahínco.

Victoria-Miño (1-2): El equipo herculino terminó muy descontento con la actuación del colegiado, que señaló dos penaltis a favor del Miño, el último en el añadido. Óscar de Castro hizo el gol de los locales, que perdonaron en momentos clave. Siguen con cinco puntos sobre la zona de descenso.

Paiosaco-O Val (3-0): Los verdes tomaron ventaja en una primera mitad igualada y sentenciaron en una segunda que dominaron claramente tras recibir un gran susto. Amor, por partida doble, y el canterano Noel permiten al equipo tomar aire y mantener el descenso a tres puntos.