El Montañeros se lleva un derbi coruñés cargado de emoción y acciones polémicas (4-1)

El Montañeros tiene licencia para soñar con el playoff. Al Silva se le complica mucho la lucha por la salvación. Son las conclusiones de un derbi coruñés de Tercera Federación en el que los locales se mostraron superiores. Su rival acusó en exceso el primer golpe, un gol de Balsa en el ecuador de la primera mitad, y el signo del partido (4-1) no cambió tras el descanso pese a la reacción de casta visitante. Fue un partido muy limpio, pero con tres acciones en las que el colegiado pudo determinar lo contrario a lo que señaló.

Jairo Arias apostó finalmente por dos centrales puros, Longueira en detrimento del capitán Samu Rey e Iago López, y reconvirtió a Ogando al lateral izquierdo ante la baja de Pedro Barbolla. En el centro del campo, titularidad para Carreira tras la salida de Unai. Arriba, oportunidad por el costado derecho para el fichaje invernal Álex Delgado.

Y si el Montañeros partió en 4-3-3, el Silva lo hizo con un 4-4-2. Las ausencias obligaron nuevamente a Diego Armando a situar a Moure en el centro de la zaga y a Seydi en el lateral izquierdo. Las únicas novedades respecto al choque de la pasada semana ante el Arosa estuvieron en la línea intermedia, con Baldomar en banda derecha y Máquez en el centro acompañando a Carletto.

Tardó en romperse el partido, con veinte minutos iniciales muy igualados en los que los primeros acercamientos llegaron a balón parado. Parafita a la media vuelta y Iago López de volea protagonizaron un intento en cada área.

Era cuestión de que alguien pusiera la precisión que estaba faltando y nadie mejor que Cano para ello. El veterano extremo izquierdo desbordó con facilidad a Baldomar y puso un centro con comodidad que aprovechó Balsa en boca de gol para embocar. Continúa su gran momento goleador el centrocampista santiagués.

Y ahí se notó el momento que vive el Silva. Aparecieron todos los males que suelen asolar a un equipo que ocupa puestos de descenso y suele recibir goles a la mínima que tiene un error. Los de A Grela bajaron un punto la intensidad y el Montañeros leyó el momento a la perfección para lanzarse a por el segundo. En cuestión de dos minutos Minibugy evitó el gol de Juan de Dora en el mano a mano y Carletto salvó bajo palos el cabezazo de Cano, pero nadie pudo evitar el tanto de Iago López. El central se impuso por alto a la salida de un córner botado por Delgado.

Más allá de un saque de esquina en el que el Silva dio sensación de peligro, las mejores ocasiones hasta el descanso fueron para el Montañeros. Balsa la mandó fuera en una llegada y Minibugy se estiró bien abajo para volver a negar el gol a Juan de Dora.

Último hombre

Hubo tiempo también para una controvertida decisión arbitral. Adri Vázquez estuvo poco vivo a la hora de defender un saque de banda en el añadido y permitió a Balsa correr hacia portería. Máquez solo le pudo frenar con un agarrón cuando ya tomaba el área y todo hacía indicar que vería la roja al ser último hombre, pero Táboas Lagoa le mostró la amarilla. En el lanzamiento desde la frontal, Ogando dio demasiada rosca al balón.

La segunda mitad inició sin cambios, pero con una modificación táctica en el Silva, que pasó a ordenarse en un 3-5-2. Eso implicó ver a Parafita en el carril izquierdo, pero no por ello dejó de aparecer en posiciones de remate. De hecho, dispuso a centro de Bili de un remate de cabeza que se le marchó alto. Antes, Balsa perdonó el 3-0 al rematar desviado en boca de gol una falta lanzada desde el costado derecho.

Aparecía más el Silva ahora por campo rival, con Diego Armando tratando de reforzar a sus jugadores mientras generaban a través de centros al área, y Jairo Arias respondió con una doble sustitución: Real entró por Delgado y Diego relevó a un Balsa que tenía amarilla. No quería ningún tipo de riesgo el asturiano.

Posible penalti

Tras ello, nueva polémica. Moure arriesgó con Juan de Dora en el área, pero el árbitro entendió que era un forcejeo mutuo y señaló falta a favor del Silva. Pudo acercar eso al 3-0, pero lo que llegó fue el 2-1 con un magnífico disparo de Parafita a centro de Baldomar que se coló por toda la escuadra tras tocar en el larguero.

Hubo tres minutos de nervios para el Montañeros, pero su técnico pudo gritar liberado cuando Diego Rodríguez puso el 3-1. Un tanto que vino precedido de un error de Seydi a la hora de medir en el salto, lo que dejó solo al mediapunta para que batiera a Minibugy.

Gol fantasma

Y si en las dos acciones polémicas anteriores reclamó el Montañeros, minutos después le iba a tocar al Silva. Los jugadores cantaron el 3-2 en propia meta de Achore, pero el colegiado entendió que el balón no había sobrepasado del todo la línea cuando despejó Marcos.

Todo ello ya con una triple entrada (Carro, Álvaro Rey y Joao Paulo) con la que los silvistas echaron el resto. De esa forma tuvieron una clara opción de recortar distancias en el descuento por medio de Iago Pérez, pero también dejaron muy desprotegida su área propia y Pape exigió a Minibugy segundos después de que Real estrellara el balón contra el palo.

Ya en el penúltimo minuto del añadido, Pape empujó en el área pequeña un centro raso de Achore y puso el 4-1 definitivo. Queda ver como termina la tarde, pero el Montañeros se sienta a comer este domingo en la mesa del playoff, pues tiene los mismos 28 puntos que Lugo B y Boiro. El Silva está a cinco de la permanencia a la espera de lo que haga el Barbadás.