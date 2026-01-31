Los viejos rockeros del Arteixo nunca mueren (3-1)

Otero, delantero del Arteixo, persigue a Díaz, central del Lugo B CARLOTA BLANCO

Lo necesitaba el Arteixo y ante el Lugo B se reencontró con el triunfo (3-1) agarrado a su vieja guardia. Agulló hizo un doblete, Otero sentenció el partido y otro veterano, Queijeiro, dejó su sello con una magnífica asistencia. También cabe reseñar la actuación de alguien que está empezando, Rubo, quien provocó un penalti y la falta que dio origen al segundo tanto.

Curiosamente la mayor modificación de Posi para este partido estuvo en la línea de tres cuartos, donde apostó por jugadores jóvenes y menos habituales como Rubo, Pablo Martínez e Iker Castro. En el Lugo B, un 4-2-3-1 que calcaba la distribución táctica de los rojiblancos.

Salió bien plantado el Arteixo, jugando en campo contrario, y de esa forma tuvo su primera aproximación. El lateral izquierdo Berrocal probó desde la frontal del área y el disparo fue a parar a las botas de Pablo Martínez tras tocar en un rival. Su posición era mejor, ya dentro del área, pero también vio como repelían su chut.

El mejor inicio local tuvo premio a los 13 minutos, cuando un jugador del filial del Lugo ‘picó’ ante el recorte de Rubo y derribó al extremo en el área. El árbitro no dudó en señalar penalti y Agulló transformó con mucha tranquilidad su lanzamiento desde los once metros.

La renta pudo ser mayor para el Arteixo, que antes del ecuador del primer acto dispuso de otra gran oportunidad. El Lugo B cometió un error en el centro del campo y los locales encontraron en profundidad a Otero, que cruzó excesivamente su disparo.

Habría que esperar para el primer aviso visitante, pero vino acompañado de gol. No a la primera, donde Carlos palmeó el libre directo de Samu, pero sí en el córner posterior botado por este último y cabeceado en el primer palo por el central Díaz.

En los siguientes minutos el Lugo estuvo bien plantado y todo se igualó, pero en la recta final del primer acto el Arteixo volvió a ajustar bien la presión alta y pisar campo rival. Hubo varias situaciones de área a través de centros, pero la mejor llegó en un lanzamiento desde fuera del área de Marcos Aller que obligó a Mateo a estirarse abajo para mandar el balón a córner. La sensación de peligro de los visitantes llegaba solo a balón parado.

Pese a ello, debía andarse con ojo el Arteixo, pues a la vuelta de vestuarios una incorporación del lateral izquierdo Deán pilló desprevenido a Aller y terminó con un disparo fuera del de Xove.

Balón con música

Hubo a partir de ahí un tramo de tanteo, hasta que el propio Aller encontró en carrera a Rubo, quien forzó una peligrosa falta lateral. Y ahí no hace falta nada más que un jugador con el pie de Queijeiro y la capacidad de Agulló para hacerse fuerte en el área pequeña y mandar el balón de cabeza al fondo de la red.

Agulló celebra su primer gol de la tarde CARLOTA BLANCO

Son muchos los recursos a pelota parada del Arteixo, que poco después puso en aprietos a Mateo a través de un saque de esquina que puso en juego Fabio y cabeceó el otro central, Tomé. Pero el 3-1 no llegaría así, sino en un balón largo ante el que falló la zaga lucense y que dejó a Otero solo ante Mateo. No falló esta vez el delantero, que chutó fuerte y raso.

Hizo pocos cambios y al final Posi, a quien le gustaba lo que veía; mientras Dani Galán agotaba las sustituciones en dos ventanas sin que eso variara el rumbo del encuentro hasta el final. Tuvo una clara el Arteixo, que sacó Mateo a Iker Castro; y el Lugo B lo intentó desde fuera del área por medio de Antón Núñez. Habría tiempo para una acción fea, en la que Aday fue expulsado por agresión a Iván Vázquez, pero todo el pescado estaba vendido. Rompe el Arteixo la mala racha y duerme más cerca del playoff que de la zona roja.