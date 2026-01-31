Las previas | El Órdenes puede superar al Negreira y el Paiosaco se la juega

Imagen del Victoria-Paiosaco de la pasada jornada JAVIER ALBORÉS

La 20ª jornada de Preferente Norte se disputará de forma íntegra este domingo.

Órdenes-Negreira (12.00): Reforzado tras ganar al Betanzos, el equipo de Vista Alegre busca una victoria ante el Negreira que le auparía a la segunda plaza. Son baja por lesión Jorge, Román y Brais.

Victoria-Miño (12.30): Las ‘cebras’ (7º) quieren mirar hacia arriba y para ello intentarán derrotar al Miño, noveno en la tabla. Kike, Mateo, Iván Mandayo, Carba y Pichu no están en la lista.

San Tirso-Burela (16.15): El equipo de Abegondo quiere afianzarse en la cuarta plaza tras unas jornadas en las que está empatando mucho. No estarán Fedello, Casariego, Ferreiro, Paulo y Antón.

Sofán-Lalín (16.30): Tras derrotar al Negreira, el Sofán recibe al líder con la intención de presionar al Betanzos en la lucha por el playoff. Son baja Fabián, Becerra, Braian e Isma (definitiva).

Ribeira-Betanzos (17.00): El equipo del García Hermanos buscará mantener la quinta plaza con la única ausencia de Tomás Abelleira.

Paiosaco-O Val (17.00): Con dos puntos de margen sobre el descenso pese a haber perdido solo uno de sus últimos seis partidos, el Paiosaco recibe a un equipo que ocupa dicha zona roja.